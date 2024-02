De Laurentiis, spunta la reazione dopo l’1-1 con il Barça: il gesto sorprende tutti

Ancora una volta vi è Aurelio De Laurentiis al centro dell’attenzione. La reazione del patron dopo Napoli-Barcellona non è passata inosservata.

Non era facile per il Napoli riuscire ad uscire illeso da una sfida complicata come quella affrontata contro il Barcellona, corazzata pur sempre organizzata e dal talento sconfinato nonostante il periodo di difficoltà. Condividere il campo contro gli spagnoli rappresenta infatti un arduo compito come sempre, ancor di più dopo un cambio allenatore avvenuto circa 24 ore prima. Gli azzurri sono però riusciti a limitare i danni ottenendo un 1-1 dalla quale poteva nascere anche un successo nei minuti finali, rimandando tutto al ritorno in Spagna. Nel frattempo, i primi giudizi da parte di Aurelio De Laurentiis sull’incontro sono stati rivelati da La Repubblica.

De Laurentiis apprezza il “nuovo” Napoli, la reazione dopo il pari in Champions

Promosso seppur con una sufficienza non piena mister Francesco Calzona, riuscito nell’arco di circa 48 ore a riorganizzare un Napoli in difficoltà fino a portare gli azzurri al pari contro il Barcellona. Un compito difficile, superato con qualche difficoltà, ma che lascia di sicuro qualche barlume di speranza per il futuro della compagine campana. A dimostrazione di ciò, la reazione avuta dai 50 mila del Maradona al termine della partita, caricata anche da quanto fatto da Aurelio De Laurentiis.

Il patron, secondo La Repubblica, ha infatti nuovamente raggiunto gli spogliatoi dell’impianto, questa volta senza toni minacciosi o un sentimento di rabbia a pervadergli il volto. Stando al quotidiano, ADL avrebbe porto i propri complimenti alla squadra e a mister Calzona, dimostrandosi soddisfatto del risultato ottenuto e spronando i suoi in vista del ritorno. Un gesto utile a stemperare la tensione e anche a dimostrare che non sono solo le critiche a far parte del vocabolario di De Laurentiis. Sulla stessa linea di pensiero, quindi, il Maradona, cui boato dopo il gol di Osimhen si è liberato alto nel cielo di Fuorigrotta. L’applauso dei tifosi al fischio finale della gara lascia quindi ben sperare anche in termini di morale della piazza.

Calzona non delude alla prima, ora testa ai prossimi impegni

Fare tesoro prezioso di quanto è accaduto nella serata di ieri sarà quindi un vero e proprio obbligo per il Napoli, che ora dovrà però essere bravo a non montarsi la testa. L’impresa contro il Barcellona non è infatti sinonimo di problemi svaniti, ne di totale promozione per mister Calzona. I veri esami per il tecnico e per la squadra saranno infatti i prossimi 3 incontri di campionato, contro Cagliari, Sassuolo e Juventus. Saranno queste tre sfide a fungere da esame per il gruppo prima del ritorno di Champions in Spagna.