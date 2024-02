Dalla Spagna: “Il Barça meritava la vittoria”, ma un dato dà ragione al Napoli

Arriva il resoconto circa la sfida fra Napoli e Barcellona che, tramite il sorprendente dato, premia gli azzurri a favore dei blaugrana.

Termina con un 1-1 carico di emozioni il debutto sulla panchina del Napoli di Francesco Calzona, abile a fermare il Barcellona di Xavi in pompa magna dopo il ritorno agli ottavi di finale di Champions League. La partita ha infatti visto proprio i catalani tenere il pallino del gioco per tutta la prima frazione, trovando poi il gol con Lewandowski forse nel proprio momento peggiore della sfida. A bomber risponde però bomber, e a pareggiare i conti è Victor Osimhen, abile a far esplodere di gioia il Maradona e a bloccare il punteggio sul pari. Dalla Spagna, quindi, rivendicano una vittoria soffiata dopi una prestazione da manuale del Barcellona, sebbene la realtà dei fatti sia ben diversa. Il dato.

Napoli-Barcellona, dato negativo sugli spagnoli

A caratterizzare a sfida del Maradona, come detto, il primo tempo completamente dominato dal Barcellona, abile a mettere sotto pressione il Napoli con molti spunti offensivi ed alcuni tentativi nello specchio. Gli azzurri hanno però saputo tenere botta reagendo sul finale della prima frazione, subendo poi gol inaspettatamente nel secondo tempo. A “sbugiardare” però il dominio spagnolo, il dato riportato da OptaJose tramite il consueto post sul social network X.

La statistica incriminata recita infatti che il Barcellona, nei 90 minuti del Maradona, ha totalizzato il solo 0.7 di expected goals, ovvero il dato più basso ottenuto fin qui in ogni competizione stagionale dagli uomini di Xavi. Questo, a dimostrazione del fatto che la sfida è stata ben più equilibrata del previsto e che, nonostante il dominio territoriale dei catalani, raramente tale dato ha rappresentato una minaccia per il Napoli. Alle prese senz’altro con una difesa più solida rispetto alle ultime uscite, Xavi ha infatti visto sgretolarsi pian piano il reparto offensivo, rimandando ancora una volta l’appuntamento con una totale coesione dei due reparti.

Poche occasioni per il Barcellona, delude anche il Napoli

Nonostante la poca prolificità offensiva da parte del Barcellona, è innegabile come il Napoli abbia totalizzato poco più rispetto agli spagnoli. Gli azzurri hanno infatti concluso la prima frazione di gioco con all’attivo 0 tiri totali, nonostante la reazione negli ultimi 10 minuti. Poi, un secondo tempo arrembante, dove alla possibile beffa Lewandowski ha risposto il solito Osimhen. Tutto rimandato in Spagna, dove per passare il turno servirà però una maggior caratura offensiva da ambo le parti.