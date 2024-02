Cannavaro durissimo, preso di mira l’azzurro: “Deve portare rispetto”

Dopo Napoli-Barcellona, arrivano le dichiarazioni di Fabio Cannavaro, abbastanza discordante sul comportamento dell’azzurro. Le parole.

Il pareggio ottenuto dal Napoli contro il Barcellona ha portato un po’ di respiro all’interno di un ambiente che ne aveva disperatamente bisogno. Gli ultimi risultati negativi avevano infatti leggermente minato la serenità di una piazza alle prese con numerose batoste da inizio stagione, e ora tornata a vedere una luce di speranza con mister Calzona in panchina. Quest’ultimo dovrà quindi dimostrare nelle prime uscite in campionato quanto apporto potrà donare a questa squadra, con la collaborazione di un gruppo ancora alle prese con qualche scoria negativa. Lo sa bene Khvicha Kvaratskhelia, cui gesto di stizza dopo la sostituzione non è passato inosservato neanche agli occhi di un poco permissivo Cannavaro.

Cannavaro bacchetta Kvaratskhelia, le parole sul georgiano

Opinionista in quel di Prime Video nel post Napoli-Barcellona, Fabio Cannvaro ha dispensato parole sul match assieme ai colleghi e ai giornalisti, prima di intervenire pesantemente su un particolare episodio della partita. Trattasi del momento in cui Khvicha Kvaratskhelia ha abbandonato il campo sotto gli ordini di mister Calzona, venendo sostituito da Jesper Lindstrom. Il georgiano, ripreso dalle telecamere, non ha accettato di buon grado tale scelta, rendendosi protagonista di un gesto di stizza a bordocampo.

Il tutto, passando alle spalle della propria panchina, andando quindi a recuperare il giacchetto di rappresentanza senza dare prima la mano al neo-tecnico Calzona. “Serve rispetto“, ha subito puntualizzato Cannavaro, intervenuto poi sul caso con una disamina più precisa. “Il rispetto non va dimostrato solo nei confronti del tecnico, ma anche dei compagni che si allenano ogni giorno insieme a te“, le parole dell’ex difensore. “Calzona, che è appena arrivato, magari voleva dare più spazio anche ai più freschi, e questi atteggiamenti davanti a un allenatore vi assicuro che danno fastidio“, ha poi concluso un poco permissivo Cannavaro.

Kvaratskhelia fra le critiche, il gesto non passa inosservato

Ripreso dalle telecamere, il gesto di Kvaratskhelia riportato poc’anzi ha rapidamente fatto il giro del web. Il tutto, per la poca gioia dei tifosi del Napoli, non nuovi a tale scene. In stagione, sia con Garcia che con Mazzarri, sono stati molti i calciatori a non accettare di buon grado una sostituzione avvenuta in anticipo, con lo stesso Kvaratskhelia già protagonista molteplici volte. Tale vicenda, al debutto assoluto di Calzona sulla panchina azzurra, non fa quindi sperare al meglio i supporter, che al contrario vorrebbero vedere archiviate vicissitudini simili.