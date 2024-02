Prima forte scelta di Calzona al Napoli, subito contro ADL: bella notizia per i calciatori

Verso Napoli-Barcellona, il nuovo allenatore Francesco Calzona ha preso una decisione importante per i calciatori.

Mancano poche ore al match di fuoco Napoli-Barcellona, valido per gli ottavi di finale d’andata di Champions League. Il club partenopeo si prepara a una sfida non semplice da affrontare. Il Napoli dovrà mettersi nuovamente in gioco e per tanti aspetti non sarà facile questa gara. Da una parte, la squadra dovrà scendere in campo con un nuovo allenatore e non c’è stato il tempo materiale per preparare la partita sotto la guida del nuovo tecnico. Dall’altra, gli azzurri dovranno sfidare una delle avversarie più temute: il Barcellona di Xavi. Ma alla vigilia della gara, che aria si respira in casa Napoli?

Calzona ha deciso, niente ritiro pre partita

Il tanto atteso match di Champions League si sta avvicinando sempre di più, questa sera il Napoli dovrà affrontare il Barcellona presso lo stadio Diego Armando Maradona. Una sfida molto difficile per il club partenopeo sia a livello mentale sia per la pericolosità della squadra avversaria. Il Napoli è consapevole che scenderà in campo guidato dal nuovo allenatore Francesco Calzona, con il quale non c’è stato il tempo materiale di preparare la partita a livello tecnico in modo ottimale. Ma l’erede di Walter Mazzarri, non ha sprecato nemmeno un secondo per spronare i giocatori.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nuovo tecnico, pur sapendo di non avere tanto tempo a disposizione, ha puntato sulla mentalità. Un aspetto molto importante e delicato per la squadra in questa stagione particolarmente difficile, Calzona ha cercato di motivare i giocatori con l’obiettivo di ritrovare una mentalità vincente. Un fattore determinante e che sta facendo fatica ad uscire durante quest’anno, complici pure tutta una serie di avvenimenti non facili da digerire. Inoltre, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva chiesto chiesto un ritiro prima della partita, ma l’allenatore ha preferito declinare questo invito, scegliendo di concedere ai giocatori di trascorrere la notte con le proprie famiglie.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Calzona sapeva perfettamente che con il tempo a disposizione non avrebbe potuto fare altro se non spolverare un po’ dei suoi principi, e così ha puntato molto sulla mentalità: ha urlato, incitato, spronato i giocatori. E a fine seduta ha radunato tutti in cerchio dispensando complimenti per il lavoro. De Laurentiis aveva chiesto il ritiro pre Barça, ma Ciccio ha preferito non cambiare il programma esistente, concedendo la notte in famiglia alla squadra: saggio toccasana in un momento di tensione”.

Dunque, il nuovo tecnico azzurro ha preferito puntare molto sulla motivazione dei giocatori in vista degli ottavi di finale. Il Napoli sfiderà un Barcellona colmo di defezioni a causa dei tanti infortuni, l’occasione è unica e forse irripetibile. Il club partenopeo non può assolutamente sbagliare, dovrà mettercela tutta.