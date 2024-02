Napoli, eliminare il Barcellona sarebbe storico: 3 statistiche da “spavento”

A poche ore dal calcio d’inizio di Napoli-Barcellona emergono alcuni dati da incubo per i partenopei: la statistica.

Cresce l’attesa per il big match di questa sera tra Napoli e Barcellona di questa sera. Gli azzurri hanno vissuto giorni difficili, ma soprattutto molto strani. Walter Mazzarri, infatti, è stato esonerato a malincuore da parte di Aurelio De Laurentiis. L’addio con il tecnico di San Vincenzo è maturato nella serata di lunedì.

Al posto dell’ex tecnico di Torino e Cagliari, Aurelio De Laurentiis ha chiamato Francesco Calzona. Come Mazzarri, Calzona conosce molto bene l’ambiente azzurro. L’attuale ct della Slovacchia, infatti, è passato molto spesso a Napoli nel corso della sua carriera. La prima volta è stata nel triennio 2015-18, quando era vice di Maurizio Sarri. Poi, dopo l’addio, Calzona è tornato a Napoli nel corso del primo anno di Luciano Spalletti in qualità di collaboratore tecnico.

Ora, appena sedutosi sulla panchina azzurra, è chiamato ad un miracolo contro il Barcellona per provare a raggiungere i quarti di finale di Champions League. Ci sono tre dati che inquietano gli azzurri.

Napoli-Barcellona, tre statistiche condannano gli azzurri

Raramente una squadra ha visto cambiare la propria guida tecnica a poche ore da un match fondamentale come quello che tra poco meno di due ore giocherà il Napoli contro il Barcellona.

Gli azzurri, oltre a dover affrontare un avversario complicatissimo come il Barça, dovranno fare i conti anche contro tre statistiche che sembrano condannarli.

Nelle ultime sedici partite contro squadre de La Liga, gli azzurri hanno vinto solo due volte. L’ultima vittoria risale ai tempi di Rino Gattuso, quando il Napoli sconfisse il Granada.

Un’altra statistica molto inquietante è quella relativi ai passaggi del turno contro squadre spagnole. Gli azzurri, infatti, hanno passato il turno in una sola occasione in ben 9 tentativi. Gli azzurri, poi, arrivano da 7 eliminazioni consecutive. L’ultima volta che il Napoli è riuscito a passare il turno contro una squadra iberica risale alla Coppa Uefa 1992-93, quando gli azzurri riuscirono a superare il Valencia.

L’ultimo dato che sembra condannare gli azzurri è quello relativo alla Champions League. Il Napoli, infatti, ha passato gli ottavi di finale in una sola occasione. Solo lo scorso anno, infatti, i partenopei si sono spinti fino ai quarti di finale. L’ultima eliminazione agli ottavi risale proprio contro il Barcellona.

Tre statistiche che sembrano non dare alcuna speranza agli azzurri. Come detto dallo stesso Calzona nella conferenza stampa di ieri, però, i campioni d’Italia non hanno più scusanti e ora c’è bisogno solo di risultati positivi.