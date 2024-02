Napoli-Barcellona, le formazioni ufficiali: torna Osimhen, sorpresa in difesa

Tra meno di un’ora il Napoli scenderà in campo contro il Barcellona: Calzona ha scelto il primo 11 titolare della sua avventura azzurra.

Il Napoli si prepara a disputare l’appuntamento più importante della stagione. I campioni d’Italia, infatti, questa sera dovranno affrontare il Barcellona di Xavi. Gli azzurri sono attesi da un match complicatissimo contro una squadra costruita per vincere ogni anno.

Gli azzurri, invece, hanno affrontato una viglia difficilissima. Walter Mazzarri è stato esonerato e al suo posto è arrivato Francesco Calzona. Per Calzona si tratta di un ritorno a Napoli dopo due avventure nel recente passato. Calzona, infatti, è stato il vice allenatore di Maurizio Sarri che, come raccontato da Alessandro Alciato nel corso del pre partita, si infuriò in un’occasione in particolare con il suo collaboratore. Calzona, infatti, tenne una lezione sulla linea difensiva a Coverciano. Nel corso della lezione Calzona, però, mostrò attraverso i video tutti i segreti della linea difensiva azzurra e questo fece infuriare il tecnico toscano. Oltre all’esperienza con Sarri, Calzona è poi tornato nel corso del primo anno di Luciano Spalletti prima di lasciare per sedersi sulla panchina della Slovacchia.

L’attuale ct della Slovacchia ha scelto la prima formazione titolare della sua avventura in azzurro.

Napoli-Barcellona, le formazioni ufficiali

Il Napoli è chiamato all’impresa contro il Barcellona. Gli azzurri stanno attraversando una stagione molto difficile e Calzona è il terzo allenatore a sedere sulla panchina dei campioni d’Italia. Il post Spalletti, infatti, è stato più traumatico del previsto.

Calzona ha scelto la formazione titolare per sfidare il Barcellona, la prima della sua avventura in azzurro. Ci sono diverse sorprese nell’undici titolare degli azzurri. Olivera, infatti, giocherà titolare al posto di Mario Rui.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Araujo, Inigo Martinez, Joao Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

Anche il Barcellona, però sta facendo i conti con una stagione complicata. Xavi, infatti, lascerà il Barcellona alla fine della stagione. Come rivelato da Alessia Tarquini nel corso del pre partita, il tecnico spagnolo pare sia certo di avere una talpa all’interno dello spogliatoio e pare abbia chiesto alla sua squadra di controllare i telefoni.

Xavi, però, qualora dovesse fallire anche in Champions League, oltre al campionato, rischia di perdere il posto ben prima della fine della stagione.