Mazzocchi emozionato: “Da piccolo non ci avrei creduto. Calzona? Ecco cosa ci ha detto”

Debutto europeo per il figlio di Napoli Pasquale Mazzocchi: le sue parole nel corso del prepartita di Napoli-Barcellona.

Il Napoli tra pochissimo scenderà in campo allo Stadio Maradona per sfidare il Barcellona. Gli azzurri, dopo aver superato i gironi di Champions League grazie alla “collaborazione” tra Rudi Garcìa e Walter Mazzarri, si ritrovano ad affrontare gli ottavi con un nuovo tecnico.

Walter Mazzarri, dopo il pareggio di pochi giorni fa contro il Genoa, non è riuscito a tenere la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha scelto in brevissimo tempo il successore del tecnico di San Vincenzo. Al suo posto è arrivato Francesco Calzona, attuale ct della Nazionale slovacca, e che ben conosce l’ambiente partenopeo.

Mazzocchi da brividi sul debutto, poi le parole su Calzona

Francesco Calzona è arrivato Napoli solo nella giornata di ieri e ha sicuramente avuto pochissimo tempo per provare a dare una sua impronta alla squadra. Solo due, infatti, sono stati gli allenamenti degli azzurri agli ordini di Calzona.

Nel corso del pre partita ai microfoni di Prime Video, Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, è tornato proprio su questo punto e poi ha provato a spiegare la sua emozione per l’esordio in Champions League con la maglia del Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

“Quando ero piccolo ci avrei riso se mi avessero detto che avrei affrontato il Barcellona. Ma quando hai un sogno cerchi di raggiungerlo con sacrificio, passione e ossessione”. Come avete vissuto queste ore difficili?

“È stato un fallimento un po’ per tutti, quando cambia allenatore è così”. Cosa ha cambiato Calzona?

“Ci ha dato concetti base e ci ha spiegato che dobbiamo ritrovare compattezza. Ci ha detto che possiamo fare un gran calcio perché siamo forti, ci ha dato fiducia. Ora dobbiamo mettere tutto per noi e per questa gente”.

Un Pasquale Mazzocchi sicuramente molto emozionato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli-Barcellona. Il suo arrivo a gennaio ha fatto gioire i tifosi azzurri che hanno potuto vedere un figlio di Partenope vestire la maglia azzurra. Dopo l’addio di Gianluca Gaetano a gennaio, poi, Mazzocchi è l’unico napoletano rimasto in rosa.

Questa sera, però, non partirà titolare. Francesco Calzona, infatti, ha scelto Mathias Olivera a sinistra al posto di Mario Rui e a destra c’è ovviamente Giovanni Di Lorenzo che è imprescindibile per i meccanismi degli azzurri.

Non è impossibile, però, che la sua occasione possa arrivare nel corso del match e per Mazzocchi si tratterebbe dell’esordio assoluto in Champions League.