LIVE | Napoli-Barcellona: ancora 0-0 dopo 20 minuti

Il Napoli di Francesco Calzona scende in campo per la prima volta in Champions League, contro il Barcellona di Xavi.

Ora gli azzurri non possono più sbagliare e devono fare in modo che si possa trovare subito la strada giusta per riuscire a sognare in grande in vista degli ultimi mesi. Contro i blaugrana sarà molto complicato, visto che anche la squadra spagnola è in un periodo di crisi e rischia di perdere ulteriore terreno.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Araujo, Inigo Martinez, Joao Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.