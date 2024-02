Infortunio Politano, le condizioni all’uscita: ha un problema

Non arrivano buone notizie dallo Stadio Maradona: infortunio durante Napoli-Barcellona dopo il gol di Osimhen.

Un buon Napoli al debutto con Francesco Calzona in panchina. Gli azzurri hanno sofferto per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo, ma poi sono riusciti ad uscirne. I ragazzi del neo tecnico Calzona, tramite un possesso palla prolungato, sono riusciti ad alzare il baricentro e a mettere sotto pressione la difesa blaugrana.

Al termine dei 90 minuti, il risultato finale recita 1-1 e il discorso qualificazione viene rimandato al ritorno in terra spagnola. Il Napoli è comunque chiamato all’impresa per passare il turno e conquistare i quarti di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. Al gol di Lewandowski ha risposto un ritrovato Victor Osimhen.

Direttamente dal Maradona non arrivano buone notizie: un giocatore, infatti, è stato costretto ad uscire anticipatamente dopo

Infortunio Napoli, brutte notizie per Calzona

Il Napoli è andato sotto nel punteggio grazie al bel gol del Barcellona sull’asse Pedri-Lewandowski. Gli azzurri, però, non si sono persi d’animo e hanno pareggiato dopo 15 minuti grazie ad Osimhen.

Subito dopo il gol del nigeriano, Calzona ha messo mano alla panchina. Sono entrati in contemporanea Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Osimhen è uscito per stanchezza, mentre secondo quando riportato da Alessandro Alciato nel corso del match, pare che Politano sia uscito per problemi fisici.

L’esterno del Napoli, infatti, ha sentito un fastidio all’adduttore. Per Calzona, dunque, un cambio forzato e non arrivano buone notizie in vista dei prossimi impegni. Calzona, poi, è stato costretto a inserire Raspadori e non Ngonge che anche lui si è infortunato alla vigilia del big match di questa sera.

Subito emergenza, dunque, per Calzona sulla fascia destra. Lindstrom, infatti, sembra sempre più dirottato sulla fascia sinistra. Anche questa sera, infatti, quando è entrato in campo ha preso il posto di un Khvicha Kvaratskhelia un po’ spento dopo un paio di acuti nella prima frazione di gioco.

La speranza è che gli infortuni di Politano e Ngonge siano di poco conto e che possano tornare in gruppo nel minor tempo possibile. Ulteriori informazioni sulle condizioni del numero 21 del Napoli arriveranno nelle prossime ore.