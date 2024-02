Hamsik scopre tutte le carte: “Torno al Napoli? Vi svelo la verità”

Dopo le tante chiacchiere degli ultimi giorni Marek Hamsik ha fatto chiarezza in merito al suo ritorno a Napoli.

Sono stati giorni molto turbolenti in casa Napoli. Dopo le parole di qualche settimana fa di Aurelio De Laurentiis in cui si rinnovava la fiducia nei confronti di Walter Mazzarri, è arrivato l’esonero per il tecnico di San Vincenzo.

Al suo posto è arrivato Francesco Calzona, ex vice allenatore di Maurizio Sarri proprio all’epoca di Napoli e poi collaboratore tecnico di Spalletti sempre all’ombra del Vesuvio. Per Calzona si tratta della prima esperienza da primo allenatore in Serie A. Il nuovo tecnico azzurro, poi, è il primo allenatore in Serie A con il doppio incarico. Calzona, infatti, manterrà guida tecnica della Slovacchia e la guiderà ai prossimi europei.

In virtù dei suoi legami con la Slovacchia e del fatto che Marek Hamsik fa parte del suo staff in Nazionale, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno a Napoli dell’ex capitano azzurro.

La verità di Hamsik sul possibile ritorno a Napoli

Negli ultimi giorni, in molti avevano dato quasi certo il ritorno di Hamsik a Napoli. Lo stesso Calzona ha ammesso di avergli chiesto di far parte del suo staff anche a Napoli, ma al momento questa possibilità non si è concretizzata.

Ai microfoni di Sky Sport, proprio Marek Hamsik ha voluto fare chiarezza in merito al suo futuro e il possibile ritorno a Napoli che è la sua seconda casa.

Di seguito quanto evidenziato: