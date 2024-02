Di Lorenzo carico e felice: “Possiamo giocarcela. Osimhen è importante ma non è solo”

Pareggio per il Napoli all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona: le parole di Di Lorenzo nel post partita.

Non il debutto che sognava in panchina del Napoli per Francesco Calzona. Il nuovo tecnico azzurro, arrivato a Napoli solo nella giornata di ieri con il primo allenamento, ha provato a dare una scossa alla squadra ma non è bastato. Gli azzurri non vanno oltre il pari contro il Barcellona.

Un primo tempo dalle due facce per gli azzurri. Come chiesto da Xavi nel prepartita, il Barcellona ha provato a stordire gli azzurri nei primi dieci minuti. I Blaugrana hanno messo in grande difficoltà gli azzurri per i primi 25 minuti. I calciatori di Calzona, però, non sono crollati, anche grazie alle parate di Alex Meret, e sono riusciti a guadagnare metri. Di Lorenzo e compagni hanno alzato il baricentro e sono riusciti ad entrare definitivamente in partita.

Nel secondo tempo gli azzurri hanno concesso molto meno al Barcellona, ma Lewandowski, imbucato da Pedri, è riuscito a sbloccare il match. Dopo 15′, però, il Napoli l’ha pareggiata grazie alla rete di Victor Osimhen,

Il discorso qualificazione, quindi, viene rimandato al ritorno in terra spagnola. Il Napoli, però, non giocherà al Camp Nou per i lavori di ristrutturazione all’impianto.

Il Napoli pareggia contro il Barcellona: le parole del capitano

Una buona prestazione al debutto sotto gli ordini di Calzona per il Napoli. Questo, però, non è bastato per evitare il ko che complica la strada verso i quarti di finale in Champions League.

Nel post partita, ai microfoni di Prime Video, è intervenuto proprio il nuovo tecnico del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha commentato così il pareggio contro il Barça:

“Penso che abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte. Il tempo è stato poco, ma si è visto qualcosa”.

L’avete preparata in un giorno?

“Si un allenamento e mezzo. La squadra si è subito messa a disposizione ed è importante. Abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti”.

Quanto è importante il ritorno di Osimhen?

“Victor è un grande campione e professionista. Ci darà una mano. Il mister ha tanta scelta davanti e sceglierà di volta in volta l’uomo giusto”.

Pensiero sul ritorno?

“Aver trovato il pareggio è importante. Ci giocheremo il passaggio del turno che importante per noi, per la società, per i tifosi che anche questa sera sono stati fantastici. Daremo tutto”.