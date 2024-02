De Laurentiis a Castel Volturno, doppio premio e una promessa alla squadra

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con la squadra, ci sarà una doppia ricompensa e una promessa per i giocatori.

La stagione del Napoli continua ad essere colma di avvenimenti poco gradevoli, un periodo assolutamente non facile da gestire con lucidità. Dall’avvio del campionato, i Campioni d’Italia stanno affrontando una situazione inverosimile. La squadra non sta riuscendo a trovare la mentalità vincente dello scorso anno, fattore che sta andando ad influenzare negativamente la prestazione dei giocatori durante le partite. Il Napoli sta facendo fatica a trovare una stabilità che possa portare ad ottenere una continuità nelle vittorie, troppa imprecisione nei tiri e confusione in campo.

A peggiorare il momento non semplice del club partenopeo, sicuramente c’è anche il secondo esonero dell’allenatore. Da Rudi Garcia a Walter Mazzarri, e adesso, il recente arrivo del tecnico Francesco Calzona. Ma il presidente Aurelio De Laurentiis continua ad essere fiducioso per quanto riguarda una ripresa, motivo del perché sta facendo di tutto per cercare di spronare i giocatori.

De Laurentiis offre una doppia ricompensa, spinge per la qualificazione ai quarti di finale e per il quarto posto in campionato

Nonostante il Napoli stia affrontando un periodo difficile, il presidente Aurelio De Laurentiis continua ad avere fissi due obiettivi: la qualificazione ai quarti di finale di Champions League e il quarto posto in campionato. Due traguardi non semplici da raggiungere vista la situazione poco felice del club ma soprattutto, sarà una vera e propria sfida. Eppure, l’andamento altalenante di questa stagione, non sembra affatto spaventare il patron azzurro. A tal proposito, De Laurentiis sta cercando in tutti i modi di continuare a motivare i giocatori e tentare l’impresa.

Proprio per questo motivo, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis ha radunato la squadra a Castel Volturno per parlare. In primo luogo, il patron azzurro ha incontrato i giocatori per presentare il nuovo tecnico azzurro Francesco Calzona. Successivamente però, ha voluto fare un vero e proprio discorso ai calciatori. Secondo queste indiscrezioni, il presidente avrebbe assicurato sia che resterà defilato e quindi non darà fastidio alla squadra, ma soprattutto ha promesso due premi in caso di passaggio del turno con il Barcellona e qualificazione al quarto posto nel campionato di Serie A.

Di seguito, quanto evidenziato:

“C’è un premio per l’approdo ai quarti di finale. E ce ne sarà un altro in caso di “miracoloso” quarto posto. Calzona sorride con finta timidezza”. “De Laurentiis parla alla squadra, verso le 13. Fa le presentazioni e fa capire che stavolta sparirà di scena“.

La doppia ricompensa offerta da Aurelio De Laurentiis potrebbe rappresentare una svolta per la squadra?