Calzona: “Mi aspetto tanto da Osimhen”, poi il siparietto con De Laurentiis nello spogliatoio

Francesco Calzona si prepara al debutto sulla panchina del Napoli contro il Barcellona. Le sue parole nel pre partita.

Manca sempre meno al big match di questa sera allo Stadio Maradona. Il Napoli affronterà il Barcellona di Xavi Hernandez. Gli azzurri hanno vissuto una viglia travagliata con il cambio in panchina. Aurelio De Laurentiis, dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, ha scelto di esonerare l’amico Walter Mazzarri.

Al suo posto è arrivato Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia che terrà il doppio incarico. L’ex vice di Maurizio Sarri non ha avuto molto tempo per preparare il match. Il suo apporto si vedrà certamente nelle prossime settimane, ma al momento c’è un super match da affrontare.

Napoli-Barcellona, parla Calzona

Per Calzona si tratta del debutto sulla panchina di una squadra di Serie A. Lui, però, conosce molto bene l’ambiente partenopeo avendolo vissuto nello staff di Sarri prima e di Spalletti dopo.

Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli Barcellona.

Di seguito quanto evidenziato:

Gli ultimi giorni sono stati un po’ come un frullatore?

“Si è successo tutto molto in fretta. Da ieri sono ritornato sul campo e mi sono tranquillizzato e sono nel mio mondo”.

Si aspetta qualcosa dalla squadra?

“Mi aspetto che facciamo la partita. Affrontiamo una squadra forte, ci saranno momenti di sofferenza, ma dobbiamo essere squadra, ma mi aspetto di fare una buona partita”.

Ti ispirerai più a Sarri o a Spalletti?

“Ho avuto tre maestri, ci aggiungo anche Di Francesco. Quello che cerco di riportare in campo c’è tanto del loro calcio e quindi sarà un mix”.

Questo Napoli ha bisogno del miglior Osimhen?

“Victor è tornato dalla coppa d’Africa. Mi aspetto tanto da lui perchè è un top player mondiale, mi ha garantito che sta bene e ho visto grande entusiasmo

Presidente negli spogliatoi?

“Il presidente con me è stato carinissimo, so già che se sono qui dobbiamo raggiungere gli obiettivi. Sa benissimo come la vedo io, ma se vuole venire nello spogliatoio, è il benvenuto”.