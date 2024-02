Calzona in conferenza stampa: “Kvaratskhelia? Partita sottotono. Per Raspadori ho un piano”

Prima conferenza stampa post partita per Francesco Calzona da tecnico del Napoli: le sue parole su Kvaratskhelia e Raspadori.

Un pareggio che dà speranza al Napoli in vista del ritorno quello maturato allo Stadio Maradona contro il Barcellona. I ragazzi di Calzona hanno dimostrato di saper reagire e di volersi tirare fuori da una situazione complicatissima.

Il tecnico del Napoli ha avuto poco tempo per preparare la sfida di questa sera e questo si è visto anche in campo quando in alcune occasioni gli azzurri si sono dimostrati molto disordinati. Ci sono, però, alcuni aspetti positivi da cui ripartire.

Nel post partita di Napoli-Barcellona, si è tenuta la prima conferenza stampa post partita di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli.

L’ex braccio destro di Sarri si è detto soddisfatto per alcune cose viste in campo oggi e poi ha analizzato la prestazione di Kvaratskhelia e la posizione di Raspadori.

Di seguito quanto evidenziato:

Partita con tante fasi, poi il gol e la reazione disordinata e il rischio di poterla vincere: su cosa bisogna lavorare?

“Tu hai detto quello che io penso. Ho chiesto alla squadra di stare stretta e compatta per arginare il loro trequartista. Abbiamo subito tanto nella prima mezz’ora perchè non pressavamo. Sono contento perchè ho visto una squadra che non vuole mollare e vuole tirarsi fuori da questa situazione. Potevamo perderla e poi potevamo vincerla: sono soddisfatto”.

“Giocare a Barcellona è difficile per tutti. Questo pareggio ci tiene in corsa e il Napoli deve puntarci. Loro avranno le nostre stesse intenzioni. Noi vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto stasera e ci sarà tempo per farlo”.

In venti giorni, cosa si potrà fare?

“Questa squadra ha cambiato spesso modulo perdendo delle certezze. Ogni allenatore ha le sue idee. Io voglio molto ordine, c’è poco tempo, ma lo sapevo. Penso che possiamo migliorare, anche se non so quanto”.

Raspadori esterno destro, è quello il suo ruolo?

“Raspadori è un giocatore di grandissima intelligenza. Ha le qualità per giocare in tanti ruoli. Ho parlato con lui ed è stato molto disponibile. Mi è piaciuto come ha fatto. Non so se può essere usato come mezzala, anche se ho un’idea. Ora voglio usarlo davanti perchè segnamo poco”.

Come ha visto la squadra dal punto di vista fisico e la questione Kvara?

“Kvara è stata sostituito, la sua prestazione non è stata fantastica, ma è normale. Non mi è dispiaciuto tatticamente anche se gli è mancato il guizzo nel saltare l’uomo. Sono molto soddisfatto sotto quell’aspetto. Per quanto riguarda la brillantezza, vi dico che il problema è più mentale che fisico. La reazione ci dice che stiamo abbastanza bene. Aver lottato fino alla fine mi soddisfa perchè la squadra ha ritrovato lo spirito vincente e questo è positivo per il futuro”.