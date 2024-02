“Bisogna gufare il Napoli”, lo juventino Zuliani accende la polemica prima del Barcellona (VIDEO)

Il giornalista Claudio Zuliani accende la polemica prima di Napoli-Barcellona di Champions League auspicandosi la sconfitta degli azzurri.

Il giorno della verità è arrivato. Il Napoli sfida il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in una gara che può dare un nuovo significato alla stagione degli azzurri. Già, perché il percorso fatto fin qui dai campioni d’Italia è stato piuttosto deludente. Lontanissmi dalla vetta della classifica di Serie A e mai in corsa per provare a difendere il titolo, quarto posto lontano adesso 9 punti, umiliante eliminazione casalinga al cospetto del Frosinone in Coppa Italia e sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Tutto quello che poteva andare storto, per gli azzurri, è andato effettivamente storto.

A questo ci si aggiungono anche le scelte sbagliate da Aurelio De Laurentiis che, con l’annuncio di Francesco Calzona, ha nominato il terzo allenatore in una singola annata. Evento mai capitato negli oltre 18 anni di sua presidenza. Segnale che la stagione è davvero allo sbaraglio. L’unica nota positiva potrebbe essere rappresentata dalla Champions League. Il Napoli è arrivato secondo nel suo girone e si è guadagnato l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà in una doppia sfida piena di fascino il Barcellona di Xavi. I campioni di Spagna contro i campioni d’Italia, un doppio confronto che potrebbe rinfrancare i partenopei in caso di successo e passaggio del turno.

Mondiale per club, il Napoli deve eliminare il Barcellona per sperare nella qualificazione

De Laurentiis tiene tantissimo al percorso europeo del Napoli, soprattutto in virtù delle prossime competizioni che potrebbero portare a una rivoluzione economica nel calcio. Non solo nella prossima stagione ci sarà un nuovo format della Champions League, nel 2025 è previsto lo svolgimento del Mondiale per Club, una competizione tutta nuova dove saranno ammesse solo due squadre per Paese. Per qualificarsi sarà preso come parametro il percorso proprio in Champions League. Per l’Italia, tra le formazioni partecipanti, c’è già l’Inter e ora non resta attendere la seconda squadra qualificata.

Stando a quelli che sono i punteggi attuali, il secondo club italiani ad aver diritto alla partecipazione al Mondiale per club sarebbe la Juventus. I bianconeri, però, quest’anno sono fuori dalle coppe europee e quindi non possono incrementare il proprio punteggio, così come il Milan eliminato dalla Champions League. L’unica squadra in grado di minacciare la qualificazione della Juventus è proprio il Napoli. Per gli azzurri, però, qualificarsi non sarà così semplice. Servirà infatti eliminare sicuramente il Barcellona e passare ai quarti di finale, dove almeno un match andrà poi vinto. Condizioni non semplici, ma nemmeno impossibili.

Lo juventino Zuliani invita a “gufare” il Napoli

Lo sanno bene in casa Juventus, tant’è che sui social si è scatenato il solito tam tam di chi tifa a favore e chi rima contro. Fanno specie, in tal senso, le dichiarazioni di Claudio Zuliani, noto giornalista di dichiarata fede juventina. Il giornalista, sul proprio canale Youtube, ha pubblicato un video dove spiega come alla Juventus facciano gola i proventi del Mondiale per club, motivo per il quale sarebbe il caso di “gufare” gli azzurri nel doppio match contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato:

Il Mundialito assicurerà una valanga di soldi alle squadre partecipanti. Hai capito perché De Laurentiis ha cambiato ancora l’allenatore? Noi siamo in corsa col Napoli e per questo motivo dobbiamo gufare con tutte le nostre forze contro gli azzurri.

Un’idea chiara proveniente dal mondo Juventus. Il Napoli, dunque, per conquistarsi un posto nella prestigiosa nuova competizione, dovrà battere non solo i balugrana, ma anche il malocchio proveniente dalle altre tifoserie italiane.

GUARDA IL VIDEO: