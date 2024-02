Osimhen incontra i tifosi: il gesto a Castel Volturno è bellissimo – VIDEO

Ci ha pensato Victor Osimhen a distendere il clima in quel di Napoli prima della sfida contro il Barcellona. Il gesto della punta da Castel Volturno.

Napoli-Barcellona si avvicina ormai sempre più, in un clima tutt’altro che privo di tensioni nella metropoli partenopea. Questo, a causa di quanto accaduto da sabato a questa parte, in seguito al pareggio con il Genoa che ha quindi portato all’esonero di Mazzarri. Dentro a sorpresa Calzona, che traghetterà gli azzurri fino al termine della stagione e debutterà proprio in Champions a poco meno di 48 ore dall’annuncio ufficiale circa il suo ingaggio. Non la migliore delle cornici, quindi, per il Napoli, che nel proprio ritorno in Europa potrà contare anche sulle gesta del ritrovato Victor Osimhen. Proprio la punta, in quel di Castel Volturno, ha stemperato la tensione con un gesto fantastico.

Osimhen concede foto e autografi ai fan, il gesto della punta del Napoli

Potranno sembrare scene banali, quasi di consuetudine, eppure quanto visto quest’oggi all’SSCN Konami Training Center nasconde un significato ben più ampio. All’uscita dal campo d’allenamento di Castel Volturno infatti, Victor Osimhen si è fermato per qualche minuto, a bordo della propria auto, per concedere foto a autografi ai fan presenti all’esterno del centro, per lo più bambini.

Un gesto quindi ripreso e divulgato sul web, abile a stemperare la tensione del momento delicato vissuto in casa Napoli. Scene che potrebbero inoltre racchiudere anche una sorta di rivalsa per lo stesso Osimhen, di rientro da un lungo periodo d’assenza dopo esser stato bersagliato di critiche proprio dai tifosi napoletani. Desideroso di riconquistare il proprio pubblico, il nigeriano non si è quindi sottratto al calore dei supporter, regalando loro un momento di gioia in un periodo così buio a livello di morale e di risultati. E chissà se questa sorta di “pace fatta” non possa giovare sia ad Osimhen che agli stessi tifosi.

Osimhen fa pace con i tifosi, le scene da Castel Volturno parlano chiaro

Parlavamo poc’anzi di scene tutt’altro che scontate, e il motivo sta anche nella reazione spesso non troppo pacata di Osimhen d’innanzi ai tifosi in quel di Castel Volturno. Più volte, infatti, il nigeriano ha dimostrato rabbia e chiesto rispetto ai troppo imperterriti supporter all’esterno del campo d’allenamento, contribuendo ad alimentare la spaccatura fra le due parti vissuta negli ultimi mesi. Ottima gestione delle emozioni quindi per Osimhen, che in un periodo di tensione totale ha preferito non alimentare tale sentimento maligno, distendendo leggermente i nervi in attesa di Napoli-Barcellona e del suo ritorno in campo.