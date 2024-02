Napoli-Barça, quanti spettatori ci saranno? Il dato lascia tutti a bocca aperta

Arriva una news alquanto sorprendente in vista di Napoli-Barcellona. I numeri parlano chiaro, gli azzurri ne risentono.

Il Maradona di Napoli si prepara ad aprire le proprie porte al Barcellona di Xavi, atteso nel tempio del fenomeno argentino alle ore 21 di mercoledì 21 febbraio. Primo dei due confronti previsti, quello di Fuorigrotta fungerà da andata, in attesa di un ritorno in Spagna cocente e decisivo. L’ambiente partenopeo è dunque pronto a trainare al successo i propri beniamini e il nuovo mister Calzona per giungere in Catalunya senza particolari preoccupazioni. Carico per esser nuovamente tirato fuori anche il consueto urlo “The Champions“, che questa volta potrebbe però far registrare meno decibel del solito. Il dato sugli spettatori previsti per Napoli-Barcellona è infatti sorprendente.

Verso Napoli-Barcellona, niente sold-out al Maradona

Ha dell’incredibile l’odierna news venuta fuori quest’oggi in quel di Napoli, stando a quanto possibile notare sulla piattaforma di vendita dei biglietti Ticketone. La sfida di Champions contro il Barcellona è infatti ancora lontana dal registrare un tutto esaurito al Maradona, al contrario dei precedenti in big match di questo calibro. Ne è un esempio proprio il match dei gironi contro il Real Madrid, in cui un tutto esaurito dei tagliandi fu registrato a pochi minuti dall’inizio della vendita.

Circa 4 mesi dopo e con una situazione non delle più idilliache, la musica in quel di Fuorigrotta non è più la stessa, con numerosi posti disponibili a circa 24 ore dal calcio d’inizio di Napoli-Barcellona nonostante la vendita libera. In particolare, soltanto le due curve superiori ed inferiori avrebbero esaurito la propria disponibilità dei biglietti, con i distinti inferiori prosciugati da qualche ora. Alta, invece, la disponibilità in Tribuna Nisida, con tanti biglietti ancora presenti sia in Tribuna Posillipo che nell’anello superiore dei Distinti. Notizie e dati che sorprendono, anche se non sono escluse impennate nelle prossime ore. Di certo c’è però che tale situazione è frutto degli ultimi risultati conseguiti dal Napoli nonché dalla quasi rassegnazione verso l’eliminazione del popolo napoletano.

Tifosi ospiti al Maradona di Napoli, quanti ne saranno

Stando alla piattaforma Ticketone, anche il settore ospiti del Maradona sarebbe sold-out per la sfida fra Napoli e Barcellona, con Mundo Deportivo che ci fornisce inoltre i dati precisi circa l’affluenza di tifosi catalani. Secondo il quotidiano, sarebbero circa 1.000 i supporter blaugrana in viaggio vero la città partenopea, di cui circa 400 facenti parte di club vari. Tutti avrebbero però affrontato tale trasferta in completa autonomia, dato che il Barcellona non ha organizzato questa volta i consueti pacchetti tifoso compresi di biglietto, volo e alloggio.