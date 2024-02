Formazioni Napoli-Barcellona, Calzona non ha dubbi: subito una sorpresa

Giungono all’ombra del Vesuvio le indiscrezioni circa la prima formazione azzurra di mister Calzona. Le ultime verso Napoli-Barcellona.

Mister Calzona è ufficialmente arrivato in quel di Napoli, il Barcellona ha raggiunto il capoluogo campano e, di conseguenza, sale sempre più la febbre dei tifosi in vista dell’incontro di Champions. Azzurri e blaugrana sono infatti pronti a dare spettacolo al Maradona, in attesa del ritorno in Spagna dove, salvo clamorosi risultati a Fuorigrotta, si decideranno le sorti del duello. Ha quindi estremo bisogno di raggiungere in tempo una coesione con il nuovo tecnico il Napoli, quest’oggi alle prese con il primo allenamento della gestione Calzona. Da Sky, dunque, ecco arrivare le nuove indiscrezioni circa la probabile formazione azzurra.

Napoli-Barcellona, quattro conferme per Calzona

Preparare una sfida importante come Napoli-Barcellona in appena 48 ore non è di certo una delle imprese più facili della storia. Lo sa bene Francesco Calzona, pronto però a dare il massimo per superare un tale ostacolo al debutto. Dalla prima seduta d’allenamento a carico del tecnico sono quindi spuntate anche nuove indiscrezioni sulla probabile formazione titolare, rivelate a Sky da Massimo Ugolini. Quest’ultimo ha parlato di ben 4 conferme per Calzona, deciso a dare fiducia fra i pali a Meret.

Niente impiego quindi per Gollini, così come per Mazzocchi. Nonostante le ottime prestazioni contro Verona, Milan e Genoa infatti, l’ex Salernitana non sembrerebbe in lizza per un posto sulla sinistra, ruolo in cui dovrebbe tornare Mario Rui. Titolare, quindi, anche capitan Di Lorenzo, alle prese con uno dei momenti più bui della carriera ma imprescindibile per il mister. Il capitano guiderà la compagine azzurra dalla retroguardia, con i Campioni d’Italia che verranno invece trainati dal capo dal rientrante Victor Osimhen. Riposato e privo di tutti gli acciacchi rimediati in Coppa d’Africa, l’attaccante nigeriano scalpita in vista del proprio ritorno al centro dell’attacco del Napoli.

Dubbio per Calzona, è ballottaggio a centrocampo

Uno dei ruoli che sembrava poter donare meno dubbi e ballottaggi in casa Napoli era quello di mezzo. Nella lista UEFA presentata il mese scorso infatti, alla voce “centrocampisti” non hanno figurato i nomi di Demme, Zielinski e Dendoncker, nella sorpresa generale dei tifosi. Ridotte all’osso le alternative, i partenopei potranno contare per le prossime fasi sui soli Lobotka, Anguissa, Cajuste e Traore adattato, con i dubbi di Calzona che vivono proprio fra gli ultimi due. Da capire nelle prossime ore se il mister vorrà debuttare al Maradona con un assetto più difensivo, scegliendo lo svedese, oppure offensivo, schierando l’ivoriano.

Di seguito, la probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ALL: Calzona.