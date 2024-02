Barcellona, arrivo in albergo tra la folla: la reazione dei tifosi – VIDEO

Il Barcellona è arrivato quest’oggi in quel di Napoli, in attesa dell’imminente sfida di Champions. La reazione dei tifosi sul Lungomare.

Le ore 21 di mercoledì 21 febbraio coincideranno con il calcio d’inizio di Napoli-Barcellona, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un incontro, questo, che rappresenta un possibile switch per la stagione di entrambe le squadre implicate, con i blaugrana di Xavi che sognano il successo nella competizione da outsider. Arrivare fino in fondo è ben più complicato, invece, per gli azzurri, che con mister Calzona sulla panchina sognano quanto meno di strappare un pass per i quarti di finale, conseguentemente avvicinandosi alla qualificazione ai Mondiali per Club FIFA 2025. Cresce dunque l’attesa per un incontro che metterà di fronte due squadre dalla passione invidiabile, con gli spagnoli finalmente arrivati nel capoluogo campano.

Napoli-Barcellona, i blaugrana sono arrivati in città

A poco più di 24 ore dall’inizio della partita, il Barcellona è finalmente giunto in quel di Napoli, per svolgere l’ultima parte della preparazione fra le mura della città partenopea. Xavi e i suoi alloggeranno quindi, come di consueto, all’Hotel Vesuvio sul Lungomare Caracciolo, dove l’arrivo dei blaugrana è stato accolto da numerosi tifosi presenti in zona.

Dal video fornito dai nostri inviati è infatti possibile scorgere circa un centinaio di persone appostate all’esterno dell’albergo, chiaramente transennato e presidiato dalle Forze dell’Ordine. Le prime voci hanno dunque cominciato ad innalzarsi alla prima apparizione del pullman, accolto da un misto di parole di sostegno e dichiarazioni a favore del Napoli. “Forza Napoli” e qualche semplice “buuu” hanno difatti monopolizzato la scena all’esterno dell’Hotel Vesuvio, seppure qualche tifoso ospite è riuscito a far sentire la propria vicinanza al gruppo catalano. Testa bassa, però, per Xavi e i suoi, apparsi sin da subito concentrati e sbrigativi, consapevoli della dura sfida alla quale andranno incontro.

Il Barcellona è a Napoli, il programma odierno

Dopo essere giunti in quel di Napoli, il Barcellona è pronto a dare vita all’ultima parte della propria preparazione in vista del match. Gli spagnoli lasceranno infatti a breve l’Hotel Vesuvio per recarsi allo stadio Diego Armando Maradona, per svolgere la consueta seduta d’allenamento e per familiarizzare con il campo da gioco avversario. Poi, ritorno in albergo la sera, non prima di aver però preso parte alla conferenza pre-match. In particolare, Xavi parlerà dalla sala stampa dell’impianto di Fuorigrotta a partire dalle ore 18.15, circa un’ora in anticipo rispetto a mister Calzona.