Primo allenamento per Calzona: un azzurro inizia il lavoro a parte, di chi si tratta

Primo allenamento in azzurro per Francesco Calzona: da Castel Volturno le immagini della prima sessione guidata dall’ex vice di Sarri e Spalletti.

L’arrivo di Francesco Calzona in quel di Napoli è stato accolto con un briciolo di entusiasmo ma anche da qualche perplessità dai tifosi azzurri. Questo, a causa del cambio in panchina avvenuto a poche ore da un’importantissima sfida di Champions League contro il Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale del toreno. Il neo-tecnico ha avuto quindi poco più di 24 ore per giungere all’ombra del Vesuvio, conoscere la squadra e dirigere il proprio primo allenamento con i partenopei, in gradi di regalare un imprevisto a Calzona sin da subito. Un azzurro, infatti, ha svolto parte della seduta non in gruppo.

Verso Nap0li-Barcellona, prima parte di allenamento non in gruppo per Ngonge

Crolla sin da subito lo scenario di un Napoli al completo in vista dell’incombere degli ottavi di Champions? La formazione partenopea, per l’incontro con il Barcellona, aveva infatti recuperato ogni infortunato nonché ogni squalificato, preparandosi a giungere al Maradona con tutti gli uomini disponibili. Una novità ha però messo in allarme i tifosi: Cyril Ngonge ha condotto la prima parte di allenamento a parte.

Stando a quanto appreso dal centro sportivo azzurro, Cyril Ngonge ha cominciato la seduta d’allenamento in disparte rispetto al gruppo, seguendo un percorso personalizzato ad hoc. Solo in seguito, quindi, l’attaccante ex Verona si è aggregato al resto della squadra. Quest’ultimo dettaglio addolcisce quindi una pillola che il Napoli potrebbe essere chiamato comunque a digerire. Si attende infatti il report ufficiale ad opera del club azzurro per conoscere nuovi aggiornamenti circa tale faccenda, considerando anche che solo una parte dell’allenamento odierno è aperta ai media e alla stampa.

Ngonge a rischio contro il Barcellona? Come stanno le cose

Solo da comunicato della SSC Napoli capiremo dunque se Ngonge sarà a disposizione di mister Calzona per la prossima sfida, che in caso contrario perderebbe uno dei partenopei più in forma dell’ultimo periodo. Tutto, però, lascia presagire che ciò quanto successo in questi istanti a Castel Volturno possa inficiare ben poco sulla disponibilità dell’azzurro di Francesco Calzona, ma la situazione è comunque da monitorare con attenzione.

Ngonge si allena a parte: le immagini

Di seguito, le immagini della prima parte di allenamento aperta ai media: