Ultim’ora Napoli, svolta in panchina: clamorosa decisione su Calzona

Arriva ad impattare sul Napoli e sui suoi tifosi la rivelazione dell’esperto di mercato. La decisione azzurra su Francesco Calzona è clamorosa.

C’è aria di cambiamento in casa Napoli, dove l’esonero di Walter Mazzarri sembrerebbe essere sempre più vicino. Dopo il pari contro il Genoa infatti, numerose voci si sono susseguite all’ombra del Vesuvio, a partire dal nome di Marco Giampaolo fino all’exploit del profilo di Francesco Calzona. Tecnico accattivante, con un passato partenopeo negli staffi di Sarri e Spalletti ma che, soprattutto, è stato etichettato come in arrivo prima del confronto Champions contro il Barcellona. Dopo alcune smentite, ecco quindi arrivare la clamorosa conferma circa tale scenario da parte dell’esperto di mercato.

Calzona a Napoli, debutterà contro il Barcellona

Si sono susseguite in mattinata numerose smentite circa le insistenti voci di esonero per Mazzarri prima di Napoli-Barcellona, con conseguente arrivo immediato di Calzona. In molti hanno infatti riportato di decisione più razionale da parte di De Laurentiis nonché di ultimatum per l’attuale tecnico contro i blaugrana, prima che arrivasse l’esperto di mercato a capovolgere la situazione. Dopo i preziosi aggiornamenti dispensati ieri, Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha infatti annunciato altre clamorose indiscrezioni circa il nuovo allenatore del Napoli, che sarà appunto Calzona.

L’attuale CT della Slovacchia è infatti atteso quest’oggi all’ombra del Vesuvio per discutere degli ultimi dettagli contrattuali prima della firma. In seguito, arriveranno quindi l’annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli nonché il congedo del club nei confronti di Mazzarri, che invano ha tentato di rialzare una compagine nettamente in crisi. Confermato quindi il debutto di Calzona sulla panchina partenopea il 21 febbraio alle ore 21, quando al Maradona giungerà il Barcellona di Xavi. Altra parentesi quasi surreale di questa intricata annata per i Campioni d’Italia, ricca di ribaltoni e colpi di scena dell’ultim’ora.

Calzona al Napoli, confermati anche Hamsik e Sinatti

Dopo aver annunciato dell’arrivo imminente di Calzona in quel di Napoli, Moretto ci ha tenuto a confermare tutte le indiscrezioni da egli stesso rivelate nella giornata di ieri. Il tecnico ricoprirà infatti fino al termine della stagione il duplice ruolo di allenatore dei partenopei nonché di CT della Slovacchia, come di comune accordo con la Federcalcio slovacca. Al suo fianco, quindi, torneranno a Napoli anche lo storico capitano Marek Hamsik nonché il fido Francesco Sinatti. Quest’ultimo subentrerà nuovamente come preparatore atletico dopo l’addio in estate, con l’ex centrocampista che fungerà invece da vice-Calzona in panchina.