Ultim’ora da non credere, notizia inaspettata su Gattuso

Nel periodo in cui il Napoli cerca insistentemente un allenatore, ecco arrivare la news inaspettata circa Gattuso. Le ultime notizie.

Il momento vissuto in casa Napoli non è di certo dei migliori visto il rendimento della squadra azzurra, non all’altezza del trionfo Scudetto e ora alle prese con un possibile ed ulteriore cambio in panchina. L’avventura partenopea di Mazzarri sembrerebbe infatti esser giunta al capolinea, e in maniera nettamente peggiore rispetto ai fasti del 2013. 10° posto e tanti, troppi punti persi per il tecnico sulla panchina campana, riuscendo nell’impresa di far peggio del suo predecessore Garcia. Nel giorno in cui il Napoli si prepara quindi a trovare l’accordo con Francesco Calzona, ecco giungere dalla Francia una news da non credere circa Gennaro Gattuso. Tifosi sorpresi dall’indiscrezione.

Gattuso esonerato, il Marsiglia ha preso una decisione

Nel periodo storico in cui il Napoli rischia di esonerare il secondo tecnico nella stessa stagione, ecco giungere dalla Francia news tutt’altro che positive per l’ex azzurro. Gennaro Gattuso è stato infatti sollevato dall’incarico di tecnico del Marsiglia dopo una vera e propria altalena di emozioni, cominciata con un filotto di risultati positivi per il tecnico calabrese, arresosi poi all’incombere delle troppe sconfitte nel 2024.

Fatale, quindi, quella subita in campionato contro il Brest la scorsa domenica, con l‘OM crollato nel finale grazie alla rete di Lees-Melou nonostante la superiorità numerica, visto il cartellino rosso mostrato a Mounié al minuto 60. La società del Marsiglia non ha quindi tollerato l’ulteriore debacle in Ligue 1, dove i biancazzurri sono sprofondati al 9° posto con soli 30 punti. 9 in meno rispetto al Nizza, che occupa ora la terza posizione e di conseguenza l’ultimo slot libero per l’accesso alla prossima Champions League. Un obiettivo stagionale che si avviava quindi pian piano verso il fallimento per il Marsiglia, corso ai ripari il prima possibile allontanando Gattuso dalla propria panchina.

Gattuso esonerato dal Marsiglia, scelta alla Napoli

Una scelta davvero coraggiosa quella ad opera del Marsiglia, in grado di privarsi del proprio tecnico nonostante un impegno tanto imminente quanto importante. La squadra francese giocherà infatti il prossimo giovedì il proprio match di ritorno delle eliminatorie di Europa League. Sfida, questa, nella quale l’OM dovrà sbloccare in terreno casalingo la sfida contro lo Shakthar, cui andata è terminata sul risultato di 2-2. Il tutto, senza Gattuso e con un nuovo tecnico in panchina, che avrà così pochissimo tempo per inserirsi all’interno dell’ambiente. Una fotografia che ricorda quanto è in corso a Napoli nelle ultime ore, con Calzona pronto a debuttare in panchina al posto di Mazzarri in Champions League contro il Barcellona.