Ribaltone Napoli? La notizia a sorpresa può riguardare Marek Hamsik

Dopo le conferme su Calzona, altre indiscrezioni giungono in casa Napoli. Al momento, in dubbio vi sarebbe il ruolo di Marek Hamsik.

Il Napoli sembrerebbe aver ormai preso una decisione sponda allenatore, dopo le ultime indiscrezioni in grado di monopolizzare la scena mediatica in Italia. Il pareggio contro il Genoa, e la conseguente fuga a + 9 dell’Atalanta al 4° posto, è infatti costato caro a Walter Mazzarri, che dopo il debutto con successo proprio a Bergamo contro i nerazzurri non è riuscito a mantenere stabile il proprio rendimento. Dentro quindi Francesco Calzona direttamente dalla Slovacchia, di cui è ancora CT e di cui occuperà la carica in contemporanea al suo impiego in azzurro. Il tecnico è quindi atteso quest’oggi a Napoli per la firma, sebbene un possibile ribaltone potrebbe stravolgere le carte in tavola. C’entra Marek Hamsik.

Hamsik in dubbio, potrebbe non giungere a Napoli

Uno dei motivi per il quale i tifosi del Napoli hanno ampiamente esultato alla lettura delle news circa Calzona sta nel possibile vice che accompagnerebbe l’allenatore all’ombra del Vesuvio. Trattasi dello storico capitano azzurro Marek Hamsik, con la quale il mister ha avuto modo di lavorare proprio durante il corso della sua avventura sulla panchina dela Slovacchia. L’inserimento nello staff di una così storica figura per gli azzurri aveva quindi reso speranzosi i vari supporter, riportati però sulla Terra dall’esperto di mercato Matteo Moretto.

Il giornalista di Relevo, che per primo ha fornito gli aggiornamenti sul caso Calzona, ha infatti rivelato della presenza di qualche dubbio circa il ritorno a Napoli di Hamsik. Non sarebbe ancora certo l’impiego dell’ex centrocampista nello staff dell’allenatore, con il tutto che ha portato a delle riflessioni. All’ombra del Vesuvio si attendono dunque aggiornamenti sulla vicenda, con i tifosi stupiti da tale indiscrezione. La speranza comune, ovviamente, è quella di rivedere ancora una volta Hamsik in rappresentanza del Napoli.

Hamsik in dubbio, confermato Sinatti

Il secondo nome pronunciato al fianco di Calzona è stato quindi quello di Sinatti, fido preparatore atletico azzurro cui contributo è stato fondamentale per la vittoria partenopea dello Scudetto. Andatosene quindi in estate dopo l’arrivo di Garcia e Rongoni, accasandosi in Nazionale, il membro dello staff sembrerebbe pronto a ritornare sui propri passi. Doppio incarico fra Italia e Napoli dunque per Sinatti, sulla quale non dovrebbero esserci dubbi. A differenza di Hamsik infatti, nessuna postilla è stata aperta sul preparatore atletico in seguito all’annuncio di un suo possibile ritorno.