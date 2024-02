Problema Osimhen, calciatori del Napoli infuriati: cos’è successo

Ancora nell’occhio del ciclone Victor Osimhen, stando alle odierne dichiarazioni del quotidiano. Alle spalle della crisi Napoli potrebbe esserci il nigeriano.

Mattinata turbolenta quella vissuta oggi dalla città di Napoli, nella quale la componente calcistica ha regalato ai propri tifosi turbolenti e ripetuti colpi di scena. Sembrerebbe infatti ad un passo l’esonero di Mazzarri con conseguente arrivo in panchina di Calzona, atteso quest’oggi in città per firmare il proprio contratto. Una scelta molto coraggiosa, questa, da parte della società campana, che in tempo zero affiderà al nuovo tecnico, e al suo vice Marek Hamsik, le redini della squadra nelle sfida Champions contro il Barcellona. Sfida, questa, nella quale dovrebbe inoltre tornare Victor Osimhen al centro dell’attacco, dopo le burrascose vicende arricchitesi quest’oggi di ulteriori particolari.

I compagni contro Osimhen, altri battibecchi a Napoli

Infortunio, Coppa d’Africa giocata per intero e conseguente richiesta di permesso in vista di Napoli-Genoa. Questo quanto ha caratterizzato gli ultimi mesi di Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio, con il nigeriano che in pochi attimi è stato messo in discussione dal popolo che soli 6 mesi prima lo aveva eletto a idolo delle masse. Il comportamento della punta non è infatti piaciuto fra i vicoli partenopei, con l’ex Lille pronto ora a riprendersi i favori del proprio popolo con il ritorno in campo contro il Barcellona.

Da capire, però, quanto le ultime indiscrezioni rivelate dal Corriere della Sera incideranno sul rendimento del numero nove, divenuto oggetto di battibecchi fra i compagni di squadra nello spogliatoio. Secondo il quotidiano infatti, sarebbero molti i membri della rosa del Napoli a non aver gradito le ultime scelte prese da Osimhen, che dopo aver ottenuto un cospicuo rinnovo di contratto avrebbe “abbandonato” a se stessa la compagine. Da qui, l’insurrezione dei compagni, che avrebbero più volte rivendicato alla società la concessione degli stessi privilegi di cui la punta nigeriana vive ormai da mesi.

Caos Napoli, altre rivelazioni sulle spaccature in spogliatoio

Non ha di certo fermato qui la propria disamina il Corriere della Sera, abile a rivelare altri retroscena horror. Stando al quotidiano infatti, il Ds. Mauro Meluso avrebbe provato ad intervenire sul caso e a rapportarsi al meglio con i propri calciatori, venendo però limitato dall’onnipresente Aurelio De Laurentiis. In più, ecco emergere nuovi dettagli circa le figure di Elmas e Zielinski. In particolare, la cessione del primo in quel di gennaio sarebbe avvenuta dopo una spaccatura importante con la società, tanto che più volte il macedone è finito per allenarsi da solo in palestra poiché scontento del proprio minutaggio. Sul polacco, invece, arrivano conferme di testa altrove da inizio stagione, ovvero da quando l’Inter ha iniziato ad insinuarsi nella mente del numero venti.