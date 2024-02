Napoli, Calzona nuovo allenatore: chi dirigerà l’allenamento a Castel Volturno

Con l’imminente arrivo di Calzona in quel di Napoli, atteso in città quest’oggi, ecco nuovi aggiornamenti circa l’allenamento. Chi lo dirigerà.

Incombe sempre più sulla città di Napoli l’aura del match di Champions contro il Barcellona, atteso al Maradona alle ore 21 di mercoledì 21 febbraio. Una sfida cardine, questa, per la formazione campana, chiamata ora all’impresa per donare un senso alla propria pessima stagione. Vincere e passare il turno significherebbe infatti incassi pesanti per il club partenopeo, che con il giusto incastro di risultati potrebbe addirittura qualificarsi al Mondiale per Club FIFA del 2025. Non la migliore delle cornici, quindi, per effettuare un cambio in panchina, com’è invece in corso a Napoli nelle ultime ore. De Laurentiis è infatti pronto a far subentrare alla guida della squadra Francesco Calzona, con le ultime news circa Mazzarri e l’allenamento odierno abili però a sorprendere i tifosi partenopei.

Napoli, Mazzarri dirigerà l’allenamento odierno

Secondo le ultime indiscrezioni, mister Calzona è pronto a giungere quest’oggi in quel di Napoli, per firmare il proprio contratto con gli azzurri ed essere ufficializzato come mister della squadra fino al termine della stagione. Il tutto, a poche ore dal match di Champions League contro il Barcellona, che vedrà come punto principale proprio il debutto dell’attuale CT della Slovacchia sulla panchina del Napoli. Ultime ore all’ombra del Vesuvio quindi per Walter Mazzarri, cui news ha però sorpreso tutti.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà infatti, l’attuale mister dei Campioni d’Italia dirigerà l’odierno allenamento in quel di Castel Volturno, in attesa della chiusura per Calzona. La sessione prevista quindi quest’oggi all’SSCN Konami Training Center sarà con ogni probabilità l’ultima per Mazzarri alla guida del Napoli. L’ex Sampdoria non ha infatti ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da parte di De Laurentiis, che senza ombra di dubbio passerà all’azione dopo aver chiuso ufficialmente il colpo Calzona. A quest’ultimo toccherà quindi dirigere l’allenamento di martedì 20 febbraio nonché la rifinitura il giorno stesso della partita, prima di dare vita a uno dei debutti calciatici più pazzi di sempre.

Mazzarri verso l’esonero, ultimo giorno a Castel Volturno

Salvo imprevisti o ribaltoni dell’ultim’ora, Mazzarri lascerà quest’oggi il centro sportivo di Castel Volturno per l’ultima volta, dopo 3 mesi di lavoro che non hanno però portato i frutti sperati. Dentro, quindi, un ulteriore traghettatore fino al termine della stagione, con Calzona che avrà 24 ore di tempo per riprendere familiarità con l’ambiente prima di scendere in campo affianco del Napoli. Molto probabile, quindi, che il neo-tecnico prenderà parte anche alla conferenza stampa di presentazione del match prevista per martedì 20 febbraio, al fianco del

capitano Giovanni Di Lorenzo.