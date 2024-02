Napoli-Juventus, si ferma il titolare: è a rischio per il big match

Arriva la news in direzione di Napoli-Juventus, attesa il 3 marzo al Maradona. La sfida potrebbe infatti vedere un big assente fra i bianconeri.

Dopo due vittorie consecutive in rimonta contro Salernitana e Verona, il Napoli ha conosciuto un nuovo stop al Maradona contro il Genoa, fermandosi sull’1-1 e non riuscendo a concretizzare la rimonta. Il gol di Ngonge ha difatti semplicemente alleviato il dispiacere partenopeo, dato il 9° posto in cui i Campioni d’Italia sono scivolati. Nonostante tale classifica però, nulla ha impedito ai supporter azzurri di prepararsi al meglio verso il prossimo impegno casalingo al Maradona, quale il match del 3 marzo contro la Juventus. La più classica delle rivalità pronta a scendere sul terreno da gioco di Fuorigrotta, nonché pronta ad emozionare entrambe le tifoserie nonostante l’ampio divario in classifica. Alla sfida, però, potrebbe non prendere parte il big bianconero.

Danilo out, il comunicato della Juventus sul capitano

Fino a qualche settimana fa in lotta per lo Scudetto, la Juventus ha conosciuto un filotto di risultati negativi non da sottovalutare. I bianconeri non vincono infatti da 4 partite, caratterizzate dai pareggi contro Empoli e Verona nonché dalle sconfitte contro Inter e Udinese. Score alquanto sorprendente, dato che ben 7 dei 12 punti disponibili sono stati persi da Allegri e soci contro club ad oggi nei bassifondi della classifica. A peggiorare la situazione juventina in vista della trasferta di Napoli, alla quale entrambe le squadre giungeranno non nei migliori periodi di forma, le condizioni di Danilo.

Il capitano e centrale brasiliano è infatti uscito malconcio dal Bentegodi in seguito al 2-2 maturato contro il Verona, destando preoccupazione nei propri fan. Di seguito, quanto comunicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale circa tale infortunio:

“In seguito al trauma riportato ieri sera durante la gara Hellas Verona-Juventus, Danilo è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso il J|Medical. Gli accertamenti radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra: il calciatore ha iniziato il programma riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno”.

Infortunio per Danilo, le news verso Napoli-Juventus

Niente fratture o lesioni per il capitano della Juventus che, superata la paura, ha già cominciato il proprio iter riabilitativo. L’obiettivo è quindi rappresentato proprio dalla trasferta di Napoli, visti i tempi di recupero che hanno cominciato a circolare in seguito all’analisi di cui sopra. Il brasiliano si rimetterà infatti nel giro di 10-15 giorni, sebbene tali tempistiche non siano ancora stabili. Da capire dunque con il passare delle settimane se Danilo sarà in grado di imbarcarsi assieme alla Juventus alla volta del Maradona, con le impressioni che ad oggi appaiono negative.