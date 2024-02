Napoli-Genoa, forte spavento dopo il match: ricoverato in ospedale per un malore

Scuote e non poco i tifosi la news circa le condizioni del calciatore post Napoli-Genoa. Notte in ospedale dopo alcuni accertamenti.

Napoli-Genoa ha lasciato numerosi argomenti di cui parlare nei giorni a venire, nonostante sia chiara l’accezione negativa assunta per l’ennesima volta da un match degli azzurri. Il copione appare ormai essere lo stesso a ripetizione, con i partenopei più volte vicini alla rete del vantaggio all’inizio della gara, prima di subire poi la rete del vantaggio avversario in seguito a qualche disattenzione offensiva. All’ombra del Vesuvio, però, non è sempre domenica, e questa volta la rimonta non si concretizza, con il solo Ngonge che non basta per rispondere a dovere al gol di Frendrup. Uno spento 1-1 quello che rimane quindi in mano al Napoli dopo il match del Maradona, caratterizzato nelle ore successive anche da gravi problemi di salute per un protagonista della sfida. Il racconto del soggiorno all’ospedale del calciatore.

In ospedale dopo Napoli-Genoa, l’accaduto dopo il match

Tra i 90 minuti di Napoli-Genoa, oltre alle due reti e a qualche occasione da gol da una parte e dall’altra, spiccano senz’altro due particolari sortite offensive da parte dei rossoblu. In esse, in particolare, vi è l’italo-argentino Matteo Retegui abile a rubare il tempo a Ostigard su un paio di cross dalla sinistra, impegnando per ben 2 volte Meret in seguito ad altrettanti e ottimi colpi di testa. Uno di questi ha però visto l’attaccante ex Tigre colpire anche la testa dell’avversario norvegese oltre che la palla, con entrambi accasciatisi poi al suolo e successivamente soccorsi dai sanitari.

Una scena abbastanza consueta sui campi da calcio, prolungatasi però per Retegui per la restante parte del giorno. L’italo-argentino aveva infatti già accusato, nel corso della partita, un riacutizzarsi improvviso del dolore al capo, con il peggio raggiunto però sull’aereo di ritorno in direzione Genova. Qui, infatti, la punta sarebbe stata colta da un malore proprio dovuta a tali dolori alla testa, con lo staff medico del club che avrebbe così spinto il calciatore a sottoporsi ad una TAC cerebrale una volta rientrato in città.

Napoli-Genoa, le condizioni di Retegui

A raccontarci la vicenda per intero, le pagine del Secolo XIX, che già nella tarda serata di ieri aveva aggiornato i tifosi circa un malessere per Retegui. Fortunatamente però, la TAC sopracitata ha fornito esito negativo all’attaccante, che ha così scampato il peggio. L’ex Tigre è stato quindi trattenuto al policlinico San Martino per ulteriori accertamenti, passandovi la notte prima di essere dimesso in mattinata. Solo un grande spavento, quindi, per Retegui, che potrà anche tornare anche ad allenarsi insieme ai compagni nei prossimi giorni.