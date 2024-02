Napoli-Barcellona, Xavi recupera un totem: sarà titolare

Napoli-Barcellona si avvicina, così come le ultime valutazioni per i calciatori acciaccati. Recupera un titolare, quindi, la formazione di Xavi.

Si avvicinano sempre più le ore 21 di mercoledì 21 febbraio, data in cui gli azzurri troveranno nuovamente il campo della Champions League. Dopo il Real Madrid, il Napoli ospiterà in quel del Maradona anche il Barcellona di Xavi, atteso a Fuorigrotta per la sfida d’andata degli ottavi di finale. Sarà dunque una gara delicata e tesa, sentita da ambo le parti a causa dei momenti delicati affrontati da entrambe le squadre, in crisi dopo i successi nei rispettivi campionati la scorsa stagione. A fare la partita, quindi, molto probabilmente saranno soprattutto i singoli, dalla quale entrambe le compagini non potranno prescindere. Importantissimi quindi i recuperi dagli infortuni, che hanno quest’oggi premiato i blaugrana. Dopo lo spavento, Xavi ritrova infatti il totem della propria squadra.

Verso Napoli-Barcellona, Xavi ritrova Araujo

Sia Napoli che Barcellona hanno patito, negli ultimi mesi, una numerosa sfilza di infortuni, che hanno ridotto all’osso le due compagini in momenti assai delicati della stagione. Per questo, ritrovare quanti più pezzi possibile in vista del doppio confronto risulta fondamentale, dato che sia italiani che spagnoli sono pronti a giocarsi una sostanziosa fetta della stagione.

E dunque non hanno tardato ad arrivare le prime news positive per Xavi, che dopo aver recuperato Raphinha è pronto ad abbracciare in maniera veemente il rientrante Araujo. Il centrale uruguagio, sempre più in crescita e sempre più totem difensivo dei balugrana, era infatti uscito malconcio dalla sfida fra Celta Vigo e Barcellona, vinta 1-2 proprio dai catalani. Grosso spavento, quindi, per tutta la fetta di tifosi in Barceloneta, tranquillizzata però dall’odierno report di Mundo Deportivo. Il quotidiano ha infatti parlato di acciacchi totalmente superati per Araujo, cui problemi non rappresentano nulla di grave. Il fido uomo di Xavi sarà tranquillamente al centro della difesa del Barcellona nelle due sfide contro il Napoli, che assumono sempre più il sapore di vera e propria guerra.

Recuperi anche per il Napoli, verso il Barcellona

In barba a tutti i problemi fisici accusati dal 2024 in poi, il Napoli si prepara a giungere al doppio confronto con il Barcellona con l’intera rosa a disposizione. Recuperati infatti i vari Meret, Natan, Olivera ma, soprattutto, Osimhen, che per giorni avevano reso alquanto ballerina la rosa azzurra. Senza indisponibili o squalificati, Mazzarri si prepara quindi a dare battaglia fino all’ultimo secondo agli uomini di Xavi, in quella che potrebbe essere una delle ultime se non l’ultima apparizione del tecnico toscano sulla panchina del Napoli.