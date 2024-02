Napoli-Barcellona, Calzona e Hamsik al Maradona: il vero motivo

Hanno cominciato sin da subito a circolare le prime voci circa la presenza di Calzona e Hamsik al Maradona per Napoli-Barcellona. Il motivo.

All’ombra del Vesuvio si sarebbe scatenato da poco un vero e proprio putiferio, dovuto all’arrembare delle voci circa il possibile esonero di Mazzarri. Il pari con il Genoa ed il conseguente addio alla corsa Champions potrebbe infatti esser costato caro al tecnico toscano, insidiato ora nel posto dalle figure di Giampaolo e Calzona. In particolare però, sarebbe proprio quest’ultimo ad apparire in pole position ad oggi, con il ritorno dell’attuale tecnico della Slovacchia in quel di Napoli che potrebbe divenire concreto. Con lui, inoltre, potrebbe tornare in Campania addirittura Marek Hamsik, suo vice in Nazionale, con tale indiscrezione abile a far impazzire i tifosi partenopei. Le ultime voci hanno quindi fatto trapelare la presenza dei due diretti interessati allo stadio Maradona, con il giornalista abile a dichiararne le motivazioni.

Calzona e Hamsik al Maradona, svelato il motivo

Proprio così: Napoli-Barcellona potrà godere di due visite speciali in Tribuna d’Onore, quali quelle di Francesco Calzona e Marek Hamsik. I due nomi caldi per la panchina azzurra saranno infatti al Maradona per l’imminente sfida di Champions League, con i tifosi che hanno dunque colto tale indiscrezione come indizio circa il futuro dell’allenatore dei partenopei. A far però scendere gli azzurri dalle nuvole, il noto giornalista campano Carlo Alvino, intervenuto sull’argomento tramite un tweet sul social network X.

“Calzona sarà al Maradona per Napoli-Barcellona, ma non a causa delle ultime voci“, ha dichiarato sin da subito il telecronista/giornalista. “Ha richiesto l’accredito alla società circa 10 giorni fa“, ha poi continuato Alvino, alludendo quindi ad una presenza risaputa già prima dello scoppio del caso-Mazzarri. “La sua presenza è dovuta al suo attuale lavoro con la Slovacchia, e alla sua voglia di visionare Lobotka dal vivo“, la conclusione del giornalista. Stesso discorso che ovviamente vale per Marek Hamsik, cui presenza allo stadio era nell’aria da parecchi giorni.

Calzona-Napoli, gli ultimi aggiornamenti

Tra voci di contatti intensificate e risposte positive da parte del diretto interessato, la strada del Napoli verso Francesco Calzona si fa sempre più in discesa. Le ultime news hanno quindi addirittura narrato di possibile chiusura prima del match contro il Barcellona, con tale pista raffreddatasi però con il passare dei minuti. Questo a causa della ben più razionale ipotesi che potrebbe aver imbracciato la compagine partenopea. Napoli-Barcellona dovrebbe infatti essere l’ultima occasione di salvare il salvabile per Walter Mazzarri, che in caso di ulteriore debacle verrebbe esonerato dal presidente De Laurentiis.