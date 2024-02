Napoli-Barcellona, aggiornamenti su Osimhen: le ultime da Castel Volturno

Giunge per tutti i tifosi del Napoli la news circa Victor Osimhen. Le ultime sull’attaccante in vista dell’incontro di Champions con il Barcellona.

Non vi è neanche il tempo di leccarsi le ferite post pareggio con il Genoa in casa Napoli, vista la fitta dose d’impegni per i calciatori azzurri. In particolare infatti, i partenopei saranno chiamati appena 72 ore dall’incontro con i liguri a fronteggiare il Barcellona di Xavi, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Con il calcio d’inizio fissato alle ore 21 di mercoledì 21 febbraio, il Napoli avrà quindi modo di sostenere da qui alla gara ben 3 sedute d’allenamento all’SSCN Konami Training Center, fra cui la sessione odierna. Proprio da essa giungono infatti le news circa il rientrante ed acciaccato Victor Osimhen.

Verso Napoli-Barcellona, Osimhen si allena in gruppo

Dopo aver pareggiato allo scadere contro il Genoa in campionato, il Napoli è tornato ad allenarsi in quel di Castel Volturno in vista del ritorno in Champions, che vedrà il Barcellona tornare all’ombra del Vesuvio per la terza volta in 5 anni. In particolare, stando al comunicato apparso quest’oggi sul sito e sui social della SSC Napoli, la squadra si è divisa in due gruppi, con lavoro di scarico in palestra per coloro che hanno giocato dall’inizio in campionato. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro finalizzato al possesso palla. Infine, chiusura con partitina a campo ridotto.

A balzare però all’occhio dei tifosi partenopei, quanto apparso al termine del comunicato. Il club ha infatti annunciato difatti il ritorno in campo di Osimhen nella sfida fra Napoli e Barcellona, in quanto quest’ultimo ha svolto quest’oggi seduta di allenamento totalmente in gruppo. Il nigeriano si prepara quindi a scendere nuovamente in campo con indosso la maglia azzurra, dopo essere stato ad un passo dal trionfo in Coppa d’Africa nonché al centro delle critiche nelle ultime giornate.

Osimhen pronto al ritorno, Barcellona nel mirino

Dopo alcune critiche circa il volo perso e la richiesta di non essere convocato per Napoli-Genoa, Victor Osimhen sembrerebbe aver puntato direttamente il Barcellona. Il nigeriano, allenatosi quest’oggi in gruppo, ci sarà al 99% contro i blaugrana, riprendendo il controllo dell’attacco azzurro con ogni probabilità. Dopo l’ultima presenza in azzurro, risalente a quel Roma-Napoli terminato in anticipo per la punta causa espulsione, Osimhen si prepara a tornare in campo in grande stile. E lo farà nelle notti delle stelle che contano, in un duello non troppo a distanza con un mostro sacro dell’attacco come Robert Lewandowski.