De Laurentiis furibondo durante Napoli-Genoa: cosa ha fatto a fine partita

Retroscena circa Aurelio De Laurentiis inerente a Napoli-Genoa. Il racconto del quotidiano sul patron azzurro, protagonista al Maradona.

Napoli-Genoa ha contribuito a lasciare nuovamente l’amaro in bocca a degli ormai arrendevoli tifosi azzurri, per l’ennesima volta colpiti nel profondo dalla propria squadra del cuore. Il pareggio all’ultimo istante firmato Ngonge ha infatti solo addolcito una pillola in realtà amara e molto pesante da ingerire, fatta di mancanza di piani, di gestione e di cattiveria sotto porta. Tutti fattori certamente non plausibili per una squadra che indossa sul petto la coccarda dello Scudetto ed è riconosciuta, almeno per quest’anno, come Campione d’Italia in carica. Tutto ciò ha quindi contribuito all’aumentare delle tensioni all’ombra del Vesuvio, dove un nuovo retroscena circa Aurelio De Laurentiis è balzato all’occhio.

De Laurentiis negli spogliatoi, quanto accaduto in Napoli-Genoa

Ciò che ha più caratterizzato la stagione del Napoli fin qui è senz’altro il ruolo da protagonista che Aurelio De Laurentiis avrebbe posto su se stesso. Il patron, infatti, è stato più volte in primo piano con uscite e comportamenti in grado di attirare notevolmente l’attenzione, fra dichiarazioni al veleno, blitz a Castel Volturno o altro. Anche ieri, quindi, ADL sarebbe apparso come estremo protagonista nei meandri del Maradona, in particolare negli spogliatoi azzurri.

Secondo il Corriere dello Sport infatti, il presidente avrebbe raggiunto per ben due volte la squadra nella room, con l’umore del patron facilmente intuibile. Non è di certo la prima volta stagionale in cui De Laurentiis arriva ad apparire nello spogliatoio d’innanzi alla squadra, con tale abitudine, sbocciata con Garcia, ripetutasi già anche con Mazzarri. A fare notizia, più che il gesto in se, è però il fatto che neanche tale stratagemma sembrerebbe funzionare all’ombra del Vesuvio, dove anche le sfuriate del presidente non sono apparse in grado di far cambiare rotta a un Napoli avvilito e giù di morale.

De Laurentiis nello spogliatoio, tensione a Napoli

Secondo il Corriere dello Sport, l’intervallo non sarebbe stata l’unica occasione in cui il patron avrebbe raggiunto la propria squadra. Dopo le prime parole dette fra primo e secondo tempo, De Laurentiis avrebbe infatti raggiunto gli azzurri anche a fine partita, lasciando furibondo il proprio posto in Tribuna d’Onore prima del fischio finale. Il tutto, addirittura prima della rete del pari di Ngonge, alla quale ADL avrebbe assistito dal monitor e non dal vivo. Continua dunque ad assorbire negatività su negatività il momento di crisi in casa Napoli, cui unica luce in fondo al tunnel sembrerebbe essere rappresentata dal termine di tale burrascosa stagione.