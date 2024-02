Tegola per Mazzarri: salterà la sfida contro il Cagliari

Arriva una pesante tegola per il Napoli di mister Walter Mazzarri. Il calciatore salterà la prossima gara di campionato.

Brutta notizia per il Napoli di mister Walter Mazzarri. In occasione della sfida di campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino, valevole per la 25esima giornata di Serie A, la squadra azzurra ha incassato una pesante batosta. In vista del prossimo impegno di campionato dovrà fare a meno di uno dei suoi perni principali della difesa.

Salta il Cagliari: pesante tegola per Mazzarri

A margine del match casalingo contro il Genoa di Alberto Gilardino, il Napoli di mister Walter Mazzarri ha dovuto mandare giù una brutta notizia che riguarda Giovanni Di Lorenzo. Per la prossima gara di campionato, la formazione partenopea dovrà rinunciare all’apporto del proprio capitano.

È stata fatale l’ammonizione subita da Giovanni Di Lorenzo nella ripresa del match contro il Genoa. Il capitano del club azzurro è stato sanzionato al 54esimo dal direttore di gara Juan Luca Sacchi per un fallo commesso ai danni di Martin. Un giallo che è costato caro al difensore azzurro, essendo in diffida.

Arrivato a quota cinque sanzioni, il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, sarà costretto a scontare il consueto turno di squalifica. Il difensore del Napoli, di fatto, sarà obbligato a restare fermo ai box in vista della prossima gara di campionato.

Gli azzurri di mister Walter Mazzarri saranno privi del loro capitano per la trasferta in Sardegna contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Il Napoli riprenderà il discorso campionato domenica 25 febbraio alle ore 15:00, dopo il match d’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona di Xavi. I partenopei si troveranno al cospetto dei catalani mercoledì sera, sul manto erboso dello stadio Diego Armando Maradona.

Per il Napoli di mister Walter Mazzarri si tratta di una tegola bella e buona, considerando già le diverse problematiche che continuano a persistere nel reparto arretrato azzurro. In occasione della sfida contro il Cagliari di Ranieri, che varrà per la 26esima giornata di Serie A, Giovanni Di Lorenzo sarà costretto a saltare la sua prima gara di campionato della stagione. Il capitano azzurro le ha sin qui giocate tutte, per il Napoli di Walter Mazzarri sarà un’assenza pesantissima in difesa. Tuttavia, per la sfida di Cagliari, Mazzarri potrà tornare a contare su Juan Jesus, che rientrerà dalla squalifica. Restano a rischio diffida, invece, Rrahmani, Mazzocchi e Ngonge.