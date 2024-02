Serie A, l’Atalanta non si ferma più: il distacco dal 4° posto ora è abissale – FOTO

Adesso è buio pesto per il Napoli di Walter Mazzarri. L’Atalanta vince e convince contro il Sassuolo: come cambia la classifica.

Una giornata da dimenticare velocemente per il Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri hanno affrontato questo pomeriggio il Genoa di Alberto Gilardino allo Stadio Maradona. Come accaduto all’andata, quando sulla panchina del Napoli sedeva Rudi Garcìa, i partenopei non sono andati oltre il pareggio contro il Genoa.

Anche questa volta il Napoli è andato sotto nel punteggio. Il gol di Morten Frendrup a inizio secondo tempo, infatti, ha costretto il Napoli a rincorrere l’avversario per l’11esima volta in 17 partite da quando Mazzarri siede sulla panchina dei campioni d’Italia.

Anche questa volta ci hanno pensato i cambi dalla panchina a rendere meno amaro il verdetto del campo. Cyril Ngonge ha siglato la sua prima rete in maglia azzurra dopo che la Lega aveva assegnato l’autogol a Dawidowicz contro l’Hellas Verona. Il pareggio finale, però, non va bene agli azzurri che alla luce degli altri risultati perdono ulteriore terreno in classifica.

Super Atalanta contro il Sassuolo, il Napoli crolla

Dato che il Napoli sarà impegnato già mercoledì contro il Barcellona, gli azzurri hanno giocato in anticipo questa giornata di Serie A rispetto alle dirette avversarie per un posto in Champions League.

Questa sera, infatti, al Gewiss Stadium di Bergamo è andato in scena Atalanta-Sassuolo. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono riusciti a vincere nuovamente allontanando ulteriormente il Napoli dal 4° posto che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League.

Con i tre punti conquistati questa sera i nerazzurri volano a quota 45 punti in classifica e portandosi a 9 lunghezze di vantaggio sul Napoli. Gli azzurri, però, hanno una gara da recuperare proprio contro il Sassuolo dopo che hanno saltato il 21° turno di Serie A per la trasferta in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa Italiana.

Un distacco importante, dunque, tra il Napoli e il 4° posto. Il Napoli, dopo la sfida di Champions contro il Barcellona, è chiamato all’impresa in campionato per provare a riportarsi in corsa per l’Europa che conta.

Walter Mazzarri potrà contare sul ritorno di Victor Osimhen e su un Kvaratskhelia che sembra essere in grande spolvero nelle ultime giornate. Oltre al super gol contro il Verona, il georgiano ha dimostrato anche oggi contro il Genoa di essere l’unico in grado di creare pericoli da solo ed è soprattutto tornato a saltare l’uomo con continuità.