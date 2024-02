Osimhen soffre in tributa durante Napoli-Genoa: le immagini fanno il giro del web – VIDEO

Ennesimo passo falso del Napoli contro il Genoa: anche Victor Osimhen soffre in tribuna per i compagni durante il match.

Un’altra giornata di Serie A è andata in archivio per il Napoli. Gli azzurri hanno giocato questo pomeriggio allo Stadio Maradona contro il Genoa. Gli uomini di Walter Mazzarri non sono andati oltre l’1-1. Un pareggio che sembra quasi una resa per i campioni d’Italia che ora rischiano di perdere definitivamente il treno per la Champions League.

I malumori tra i tifosi sono all’ordine del giorno. Anche oggi, infatti, lo stadio ha fischiato pesantemente Di Lorenzo e compagni al termine della sfida. Contro i rossoblù, gli azzurri hanno provato a ribaltarla come accaduto contro il Verona, ma il forcing finale non è bastato. Il Napoli torna salva quantomeno la faccia grande al gol in girata di Cyril Ngonge, ma ancora una volta si dimostra fragile in difesa e poco cattivo in attacco.

Tra gli azzurri, al momento l’unica soluzione sembra il ritorno di Victor Osimhen che quest’oggi ha seguito la squadra dalla tribuna e che tornerà al centro dell’attacco azzurro contro il Barcellona in Champions League.

Napoli-Genoa, Osimhen soffre in tribuna

Victor Osimhen è stato il grande assente del Napoli in questa fase della stagione. Il capocannoniere dello scorso campionato, infatti, non ha ancora debuttato con la maglia azzurra nel 2024. L’ultima presenza risale al 23 dicembre scorso quando venne espulso nel 2-0 subito all’Olimpico di Roma contro i giallorossi.

Quest’oggi, Victor ha fatto il suo ritorno al Maradona, ma a causa di un rientro ritardato per problemi con il volo non è riuscito a prendere parte alla gara. Il nigeriano ha seguito i suoi compagni dalla tribuna e ha sofferto con loro.

Di seguito il video:

Osimhen, dunque, sembra essere rientrato a Napoli con la testa giusta per provare a salvare una stagione disastrosa. Con un Kvaratskhelia che è sempre più in forma e sta facendo salire i giri del motore, i due possono davvero tornare la coppia d’attacco devastante che lo scorso anno ha ammazzato il campionato.

Le reazioni di Osimhen nel corso del match contro il Genoa, sono anche un bel segnale verso quei tifosi che nell’ultimo periodo hanno spesso criticato i comportamenti del bomber azzurro e lo hanno accusato di poco attaccamento alla maglia.

Osimhen, quindi, proverà a chiudere al meglio la sua esperienza al Napoli prima di lasciare il club la prossima estate. Su di lui c’è il Psg che dovrà sostituire Kylian Mbappè, sempre più vicino al Real Madrid e che ha già annunciato il suo addio ai parigini al termine della stagione.