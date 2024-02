Napoli Basket, è storia: battuta la Reggiana ed è finale contro Olimpia Milano!

Napoli Basket da sogno: battuta Reggio Emilia in semifinale di Coppa Italia e vola in finale contro l’Olimpia Milano.

Una partita combattutissima tra Napoli Basket e Reggio Emilia valida per la semifinale di Coppa Italia. I partenopei sono arrivati in semifinale dopo aver fatto l’impresa ai quarti di finale contro Brescia. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a battere la squadra che in campionato è meritatamente capolista.

La squadra di Igor Milicic è riuscita a fermare l’attacco stratosferico di Brescia che solo poche settimane fa aveva messo in grandissima difficoltà proprio gli azzurri e che al PalaBarbuto aveva segnato addirittura 104 punti.

Contro Reggio Emilia, questa sera, Napoli ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, e l’obiettivo finale di Coppa Italia è stato raggiunto.

Napoli Basket è finale: sfiderà l’Olimpia Milano

Napoli e Reggio Emilia hanno dato vita ad una semifinale entusiasmante. Gli azzurri sono stati in svantaggio per tutto il match, ma comunque sono riusciti a rimanere a contatto con la Reggiana.

Nel quarto periodo gli azzurri sono andati sotto anche di 12 punti, ma poi nel finale il cuore è stato fondamentale per strappare il pass per la finale. Gli azzurri hanno trovato il pareggio a pochi secondi dalla fine grazie alla tripla di Sokolowski e le due squadre sono andate all’overtime.

Ai supplementari la Reggiana ha mostrato di non avere più energie e Napoli è riuscita a dilagare negli ultimi 5 minuti di match. Napoli ha trionfato con il risultato finale di 87-78. Un fattore fondamentale per la vittoria di Napoli è il numero di tiri liberi. Gli azzurri hanno tirato 30 volte dalla lunetta con il 90%, mentre per gli emiliani solo 12 conclusioni. Buone le percentuali da 2 per gli azzurri grazie alle quali sono rimasti in partita per i primi 3 quarti e mezzo. Reggio Emilia, invece, riesce a tirare meglio dalla lunga distanza.

Festa grande in casa Napoli che per la terza volta nella sua storia si giocherà una finale di Coppa Italia. Gli azzurri, inoltre, mancavano l’appuntamento con le Final Eight di Coppa Italia da ben 17 anni.

La finale si giocherà sempre a Torino nella giornata di domani e vedrà di fronte GeVi Napoli e Olimpia Milano. Un match proibitivo sulla carta per i ragazzi di coach Milicic. Gli azzurri, però, hanno già dimostrato di poter far male alla squadra di Ettore Messina in questa stagione. Lo scorso ottobre al PalaBarbuto, infatti, gli azzurri si imposero per 77-68. Sognare per i ragazzi di coach Milicic non costa nulla.