Napoli ancora bloccato, tifosi infuriati: cosa succede a fine partita

È caos allo stadio Diego Armando Maradona per il Napoli di Walter Mazzarri. I tifosi azzurri sono furiosi.

Il momento no del Napoli di mister Walter Mazzarri sembra non conoscere una fine. Dopo il pesantissimo ko subito alla scala del calcio contro il Milan di Stefano Pioli, gli azzurri non sono andati oltre il pareggio nel match casalingo con il Genoa di Alberto Gilardino. Una gara che la formazione partenopea ha acciuffato al fotofinish, dopo essere andata sotto nel punteggio incassando la rete di Fendrup. A salvare gli azzurri dal baratro della sconfitta è stato Ngonge, autore del gol del pari.

Nonostante la sconfitta evitata nei minuti finali del match, il pareggio rimediato dal Napoli di Walter Mazzarri resta comunque un boccone amaro. Con il passare delle gare, l’obiettivo Champions League per gli azzurri sembra diventare sempre più una chimera, un traguardo difficilissimo da raggiungere. Anche a margine della gara contro il Genoa, il Napoli si è confermato privo di una precisa filosofia di gioco, palesando nuovamente delle criticità sul piano difensivo.

Tifosi azzurri furiosi al termine del match

Il Napoli di mister Walter Mazzarri non riesce a venire fuori da un limbo fatto di negatività e rabbia. Continua ad essere notte fonda in casa azzurra e l’ennesimo risultato scoraggiante raccolto n’è la prova. I campioni d’Italia ancora una volta hanno confermato di non avere la forza per dare una svolta ad una stagione che sin qui appare macabra.

Con il punto raccolto in casa contro il Genoa, il Napoli è tornato a muovere la classifica, ma la distanza dalla zona Champions League appare irraggiungibile. Un treno difficilissimo su cui salire per gli azzurri, considerando i mancati di ripresa da parte della squadra, sopratutto sul piano del gioco.

Con l’1-1 contro il Genoa, i campioni d’Italia in carica scivolano addirittura a -27 punti dalla capolista Inter. Questa situazione continua ad alimentare sempre più la rabbia dei tifosi azzurri, stufi e amareggiati allo stesso tempo nel vedere una squadra smarrita.

Dopo l’ennesimo risultato negativo, i supporter del club partenopeo hanno voluto esternare le proprie emozioni, palesandole alla squadra di Walter Mazzarri in modo chiaro. Al termine della gara, sono partiti una serie di fischi dagli spalti all’indirizzo della squadra azzurra. La furia dei tifosi partenopei è palpabile.

I tifosi si sono scagliati con foga nei confronti dei calciatori e del presidente Aurelio De Laurentiis. Lo stato d’animo dei supporter del club partenopeo è a terra. Sembra essere subentrata ormai la rassegnazione tra la piazza azzurra. Il Napoli di Walter Mazzarri non riesce ad invertire la tendenza negativa, restando nono in classifica e sempre più lontano dalla zona Champions League.