Esonero Mazzarri, notizia in diretta: c’è la decisione del Napoli!

Walter Mazzarri rischia l’esonero dopo il pari con il Genoa? Aurelio De Laurentiis riflette sul futuro in azzurro del tecnico.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri si è reso autore dell’ennesima prestazione negativa, raccogliendo appena un pareggio in occasione della sfida casalinga contro il Genoa. Una gara che gli azzurri avrebbero perso amaramente se non fosse stato per il gol dell’1-1 siglato da Ngonge. Un punto che smuove ben poco nella classifica, dato che la squadra partenopea si vede ancora inchiodata al nono posto in classifica e distante sempre più dalla tanto agognata zona Champions League.

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis sperava in una svolta con l’arrivo di Walter Mazzarri, ma al momento questo cambio di tendenza non è ancora arrivato. Il pareggio contro il Genoa avrebbe fatto da campanello d’allarme per la società azzurra. Mister Walter Mazzarri, da diverse partite, sarebbe finito sul banco degli imputati. Non è escluso che il club partenopeo possa usufruire di questi giorni per attuare una profonda riflessione sul futuro in azzurro del tecnico toscano.

Lo stesso direttore sportivo azzurro, Mauro Meluso, è stato chiaro su Mazzarri nel pre gara di Napoli-Genoa: “Siamo in un mondo in cui lavoro altrui è sempre in discussione. Mazzarri gode della nostra fiducia, tutti lavoriamo per il bene del Napoli. L’allenatore ha la fiducia di tutti e può vivere tranquillamente tutte le sue gare. Fare strategie è chiaramente importante ma strada facendo vedremo cosa succederà”.

Mazzarri a rischio esonero?

L’ennesima prestazione negativa non è andata giù al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ma sopratutto alla tifoseria azzurra. Sono stati molteplici e incessanti i fischi piovuti allo stadio Diego Armando Maradona al termine del pareggio contro il Genoa.

Il patron del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, starebbe riflettendo seriamente sul futuro in azzurro di Walter Mazzarri dopo la bordata di fischi arrivati dai supporter partenopei. Tuttavia, secondo quanto riportato da ‘Dazn’, la società campana non avrebbe alcuna intenzione di prendere della decisioni affrettate.

Vista la vicinanza della gara di Champions League contro il Barcellona, il presidente Aurelio De Laurentiis difficilmente avvierà le pratiche per l’esonero di Mazzarri in questi giorni, ma ci sta comunque pensando in modo dettagliato. Tra i nomi dei successori del tecnico toscano ci sarebbe anche il profilo di Marco Giampaolo.

A cercare di fare chiarezza sulla situazione in casa Napoli, è stato il giornalista di Dazn, Francesco Fontana: “Al momento l’intenzione del Napoli sarebbe quella di non prendere decisioni drastiche di Mazzarri, non sono attese entro stasera almeno, anche perché già mercoledì c’è il Barcellona. Però non diciamo che sicuramente sarà così, De Laurentiis sta facendo le sue riflessioni e domani potrebbe prendere una decisione diverso. Però, ripetiamo, per stasera non pare ci sono attese particolari novità su Mazzarri”.