Coro da brividi dei tifosi del Genoa: applausi da tutto il Maradona

Il coro da brividi dei tifosi del Genoa non passa inosservato. I supporter del Napoli hanno gradito il nobile gesto dei rossoblù.

Dopo la brutta sconfitta rimediata per mano del Milan di Stefano Pioli, il Napoli di mister Walter Mazzarri questo pomeriggio è tornato sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona per il match di campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino. Sono stati diversi i tifosi del club rossoblù che hanno deciso di seguire la propria squadra, rispondendo presente in occasione della trasferta all’ombra del Vesuvio.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di campionato, sono stati proprio i tifosi del Genoa a rendersi protagonisti con un gesto particolarmente toccante, che ha affascinato il pubblico azzurro presente allo stadio Diego Armando Maradona. Nonostante il gemellaggio interrotto ormai da anni tra le due tifoserie, i supporter della società rossoblù hanno voluto compiere un gesto di grande solidarietà nei confronti della piazza partenopea. Un atto che non è passato inosservato al tifo della società azzurra, venendo accolto con grande affetto.

Grande gesto dei tifosi del Genoa: applausi da tutto il Maradona

A pochi minuti dalla sfida casalinga contro il Genoa, i tifosi del club rossoblù hanno deciso di rendersi autori di un gesto da brividi all’indirizzo della piazza azzurra. Dal settore ospiti, sono partiti diversi cori, tra questi anche uno legato al supporter partenopeo Ciro Esposito.

I tifosi del Genoa si sono presi la scena allo stadio Diego Armando Maradona facendo partire un coro da brividi per il tifoso azzurro, morto nel 2014 da un colpo di pistola a margine della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina.

I supporter rossoblù presenti allo stadio hanno voluto rendere memoria al tifoso azzurro Ciro Esposito intonando il coro: “Olè olè Ciro”. Gesto che ha aperto il cuore dei tifosi del Napoli, nonostante i diversi dissidi avuti in passato che hanno conseguentemente portato alla rottura di un gemellaggio storico. Tuttavia, tra le due tifoserie è rimasta comunque una buona base di rispetto. È l’atto di grande solidarietà inscenato questo pomeriggio dai supporter del Genoa lo ha confermato ulteriormente.

Il gesto di solidarietà da parte dei tifosi del Genoa è stato accolto con grande enfasi e affetto da parte del pubblico azzurro presente allo stadio Diego Armando Maradona. Non a caso, la tifoseria partenopea ha risposto al toccante coro rossoblù con una serie di applausi scroscianti.

L’atto solidale da parte dai supporter del Genoa ha colpito la tifoseria azzurra. Che questo sia l’inizio di un riconcilio tra le due piazze? Il grande gesto compiuto dai rossoblù potrebbe riaprire le porte del gemellaggio.