Barcellona, episodio surreale per Lewandowski: succede prima del Napoli

Nell’ultima sfida prima del confronto con il Napoli accade qualcosa di surreale a Robert Lewandowski, bomber del Barcellona.

Dopo il match contro il Genoa, il Napoli deve pensare obbligatoriamente alla Champions League. La prossima sfida in calendario per Di Lorenzo e compagni, infatti, è la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Gli azzurri sfideranno il Barcellona di Xavi. Così come il Napoli, anche i Blaugrana stanno vivendo una stagione complicata. Il distacco dal Real Madrid in testa a La Liga è importante e Xavi ha già annunciato il suo addio al termine della stagione.

Quest’oggi, dopo che il Napoli ha sfidato il Genoa, anche il Barcellona è sceso in campo. I catalani hanno affrontato il Celta Vigo, ex squadra del pallino del mercato estivo azzurro Gabri Veiga. Il Barcellona è riuscito ad imporsi per 2-1, ma Robert Lewandowski si è reso protagonista di un episodio surreale.

Barcellona, Lewandowski protagonista prima della sfida al Napoli

Robert Lewandowski è certamente uno dei centravanti più forti degli ultimi 15 anni. Dopo tante stagioni al Bayern Monaco, il polacco ha deciso di sposare la causa del Barcellona.

Nel match di oggi, Lewandowski ha siglato la rete del definitivo 2-1 che ha regalato i tra punti ai Blaugrana. In occasione della rete, però, il centravanti polacco si è reso protagonista di un episodio surreale.

L’arbitro, infatti, aveva concesso un calcio di rigore nei minuti di recupero in favore del Barça. Sul dischetto si è presentato proprio Lewandowski che però si è fatto ipnotizzare dall’estremo difensore avversario. La gioia del Celta Vigo, però, si è spenta poco dopo quando il direttore di gara ha fatto ripetere il rigore perchè il portiere non aveva nessun piede sulla linea di porta al momento della battuta. Lewandowski si è ripresentato dal dischetto e questa volta non ha sbagliato.

Ora il Barcellona è pronto per sfidare il Napoli e allo Stadio Maradona ci sarà spazio per una sfida nella sfida. Il Napoli, infatti, si appresta a riaccogliere Victor Osimhen dopo l’assenza forzata a causa della Coppa d’Africa.

Il momento difficile del Napoli non permette ai tifosi di essere fiduciosi in vista della doppia sfida contro il Barcellona. Il ritorno di Victor Osimhen, però, permette di mantenere vivo il lumicino della speranza. Nonostante la sconfitta in finale, Osimhen sembra essere rientrato molto concentrato dagli impegni con la sua Nazionale. Oggi era presente allo stadio e ha sofferto direttamente dalla tribuna insieme ai suoi compagni.