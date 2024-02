Verso Napoli-Genoa, gioia per Gilardino: recuperato un titolare per la gara del Maradona

Buone notizie per Alberto Gilardino in vista della gara contro il Napoli, il Genoa ha recuperato un calciatore titolare.

Il Napoli si appresta a vivere una giornata importante per il prosieguo della stagione. La sfida contro il Genoa in campionato può segnare uno spartiacque in vista della corsa al quarto posto. I partenopei sanno bene di non poter più sbagliare e Mazzarri sta lavorando intensamente per mettere in campo la miglior squadra possibile.

Non sarà del match Victor Osimhen, rientrato non al meglio della condizione dalla Coppa d’Africa. Il nigeriano resterà comunque ad allenarsi e si farà trovare pronto per il big match di Champions League contro il Barcellona. Come detto, però, la priorità si chiama Genoa, che sta disputando un’ottima stagione. La squadra di Gilardino si può annoverare tra le sorprese di questo campionato e vincere non sarà affatto semplice.

Convocati Genoa, Gilardino ritrova De Winter in difesa

Anche il grifone, però, ha voglia di portare a casa un risultato positivo, soprattutto dopo il K.O. rimediato a Marassi contro l’Atalanta. In tal senso Gilardino può sicuramente sorridere: il tecnico ritrova De Winter, che ha scontato il suo turno di qualifica, e farà reparto con Bani e Vasquez davanti a Martinez. A centrocampo ci sarà come sempre Badelj con Malinovskyi da una parte mentre dall’altra Strootman sembra essere in vantaggio su Frendrup. Sulle fasce agiranno Sabelli sulla destra e probabilmente Spence a sinistra con Gudmundsson e Retegui a comporre il tandem offensivo.

Di seguito l’elenco dei convocati di mister Gilardino per la sfida di domani in casa del Napoli.

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva;

Difensori: Bani, Cittadini, De Winter, Haps, Martin, Sabelli, Spence, Vasquez, Vogliacco;

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Malinovskyi, Strootman, Thorsby;

Attaccanti: Ankeye, Ekuban, Gudmundsson, Messias, Retegui, Vitinha.

Il Napoli, come detto, dovrà fare a meno ancora di Victor Osimhen, così in attacco ci sarà ancora spazio per Giovanni Simeone, con Raspadori pronto ad entrare a partita in corso. Scalpitano anche i nuovi acquisti, in particolare Junior Hamed Traorè potrebbe avere finalmente spazio, anche se non ha ancora tutti i 90′ nelle gambe. L’ivoriano farà sicuramente una porzione di gara, ma resta da capire se dall’inizio o meno. Intanto Mazzarri pare intenzionato a tornare a un modulo che preveda una difesa a quattro. Tra i titolari dovrebbe rientrare anche Alex Meret, che ha smaltito i problemi fisici dell’ultimo periodo e ora è finalmente pronto a riprendere il suo posto tra i pali.