Ranking UEFA, festeggia l’Italia: la notizia interessa anche al Napoli

Cambia ancora il Ranking UEFA dopo la prima turnata delle coppe Europee. Sorride il Napoli, che vede la luce nel baratro.

Si prepara ad affrontare il Barcellona il Napoli di Walter Mazzarri, che contro i blaugrana tenterà di dare un ultimo strappo alla propria stagione dopo i nefasti risultati fin qui totalizzati. Passare il turno significherebbe oro per gli azzurri, che oltre a numerosi introiti centrerebbero la qualificazione ai Mondiali per Club 2025. Sarà quindi fondamentale trionfare ed imporsi già a partire dal 21 febbraio al Maradona, in attesa di andare a giocare la sfida decisiva in terra spagnola. Nel frattempo, una buona notizia proveniente dalla UEFA ha colpito in positivo il Napoli.

Ranking UEFA, il Napoli spera per la Champions

L’attuale settimana non è cominciata al meglio per il Napoli e i suoi tifosi, addentratisi in essa dopo la sconfitta 1-0 per mano del Milan. Il tutto, è stato quindi peggiorato dal trionfo del Bologna sulla Fiorentina nella gara di recupero di Serie A, che ha stanziato anche il quinto posto di 7 punti dalla compagine partenopea. La lotta all’Europa si è quindi sensibilmente intensificata per i Campioni d’Italia, che ora possono però sorridere in seguito ai risultati maturati nelle coppe Europee.

Negli ultimi 3 giorni infatti, le compagini italiane hanno trovato due successi e un pareggio fra Champions ed Europa League, grazie all’1-0 della Lazio sul Bayern, al 3-0 del Milan sul Renness e all’1-1 strappato dalla Roma in casa del Feyenoord. Tutto grasso che cola per la situazione Ranking UEFA, dove l’Italia ha confermato il proprio primo posto con 14,714 punti. Al secondo posto, quindi la Germania, rimasta a 13.928 e stanziata dal bel paese grazie al successo capitolino. Infine, al terzo posto vi è l’Inghilterra con 13.875 punti. Numeri molto importanti e positivi, dato che le due squadre che occuperanno le prime due posizioni a fine stagione potranno giovare di un ulteriore posto in Champions League, a causa della nuova formula del torneo che entrerà in vigore nel 2024/25.

5 italiane in Champions, il Napoli sogna

Portare 5 italiane in Champions il prossimo anno sarebbe senz’altro un ottimo traguardo da mettere a segno per la Serie A, cui compagini dovranno ora fare il massimo per consolidare la propria posizione del Ranking. Rimane appesa quindi a un filo il Napoli, che dopo le tante sconfitte maturate in campionato potrebbe ora aver trovato un barlume di speranza in vista della prossima UCL. Qualunque sia il numero di italiane che accederanno alla prossima Champions però, gli azzurri dovranno senz’altro versare sudore e lacrime nelle prossime gare di campionato dato che, come detto, anche il quinto posto dista ora 7 punti. Di seguito, il Ranking UEFA ad oggi: