Lindstrom, Mazzarri ha in mente un nuovo ruolo: “È svolta”

Lindstrom può diventare uno degli uomini chiave del Napoli in questa seconda parte di stagione. Spunta il piano del tecnico Mazzarri.

Il match contro il Genoa può dare delle indicazioni importanti per il Napoli, che è pronto ad aprire un nuovo mini – ciclo di partite importante per il destino degli azzurri. All’orizzonte, una Champions League che resta ormai lontana in campionato, ma con la consapevolezza di avere tutti i mezzi per credere nell’impresa rimonta. Ma anche l’incrocio agli ottavi di finale contro il Barcellona, che vale un bel gruzzoletto di soldi tra passaggio del turno e sogno Mondiale per Club.

Insomma, un banco di prova importante anche per Walter Mazzarri, che ultimamente è finito al centro di diverse polemiche circa la gestione degli ultimi impegni, con la scelta del modulo spesso critica, a detta di molti. Contro il Grifone, gli azzurri dovrebbero optare per un ulteriore ritorno al 4-3-3, dopo che con il Milan il tecnico di San Vincenzo ha rispolverato la difesa a tre. Nel Napoli che sarà sabato allo stadio Maradona, ma anche più in là, potrebbe esserci un nuovo Jesper Lindstrom, per cui Mazzarri starebbe mettendo a punto una vera e propria svolta da un punto di vista tecnico-tattico.

News SSC Napoli, Mazzarri pensa a un nuovo ruolo per Lindstrom

Walter Mazzarri medita sul come valorizzare Jesper Lindstrom, il cui impatto con la Serie A non è stato irresistibile ma che qualcosa di buono la sta facendo intravedere. Il suo impiego, nel secondo tempo, nel match contro l’Hellas Verona si è rivelato un elettroshock decisivo per portare in cascina tre punti e la speranza da parte di tutti che già possa essere il primo spiraglio per un Lindstrom sempre più protagonista.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui Walter Mazzarri ha pronto una mossa che può essere da svolta per l’esperienza del danese in maglia azzurra, cominciata nella scorsa estate. Possibile futuro in mezzo al campo per Lindstrom, pronto a essere schierato da mezzala (se si parla del ‘classico’ schieramento 4-3-3).

Centrocampisti Napoli, il punto sull’erede di Zielinski

Una scelta cruciale per gli azzurri è la scelta del ‘nuovo Piotr Zielinski‘ che, come ormai ben noto, a fine contratto dirà addio al Napoli per accasarsi all’Inter (visite mediche già sostenute, ndr).

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Traorè è più un jolly, mentre Dendoncker è più vicino ad Anguissa come caratteristiche. Lindstrom, dunque, rappresenta la via più vicina per sostituire il polacco.