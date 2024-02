Napoli-Genoa, dubbi e non solo: confermata un’assenza

Filtrano le prime news sponda Genoa in attesa dell’arrivo dei rossoblu al Maradona. Un’assenza e un dubbio per Gilardino in vista di Napoli.

Alle ore 15 di sabato 17 febbraio, il Napoli tornerà a pestare l’erba del Maradonadopo aver lasciato il proprio stadio con all’attivo due successi consecutivi. Una rarità se si analizzano le prestazioni azzurre di quest’anno, con i partenopei che necessitano ora di trovare il terzo trionfo in fila tra le mura casalinghe. Scacciare la sconfitta di Milano e fare 3 punti contro il Genoa risulta infatti essere fondamentale per Walter Mazzarri e i suoi, che dovranno però fare a meno di Juan Jesus squalificato. In attesa di scoprire quindi come si evolverà il caso Osimhen, ecco giungere le prime news sponda rossoblu, alle prese con un’assenza sicura e un dubbio fra i convocati.

Napoli-Genoa, dubbio in fascia per Gilardino

Per il proprio rientro al Maradona, il Napoli di Mazzarri potrà contare sulla quasi interezza della propria rosa, ora che anche i vari Meret, Olivera e Natan hanno recuperato dai propri infortuni. Tornerà inoltre Mario Rui dalla squalifica, lasciando però il posto a Juan Jesus, ammonito da diffidato contro il Milan. Il brasiliano potrebbe quindi essere l’unico assente nelle fila degli azzurri in vista dell’incontro, in attesa di capire il risvolto della vicenda Osimhen.

D’altro canto invece, il Genoa di Gilardino si prepara ad affrontare la trasferta Campana con un’assenza sicura nel proprio organico. Trattasi del giovane Maturro che, secondo l’ANSA, ha svolto ieri con successo una delicata operazione ai tendini rotulei, cominciando il lavoro di riabilitazione. Sempre secondo il portale, quindi, un ulteriore dubbio sarebbe pronto ad assalire la compagine rossoblu a pochi giorni dal calcio d’inizio. L’esterno sinistro Haps sarebbe difatti ancora alle prese con alcune noie fisiche, che potrebbero escludere il calciatore di proprietà del Venezia dalla sfida del Maradona. Le sue condizioni saranno tenute d’occhio nelle prossime ore, mentre per Gilardino ecco giungere anche una news positiva.

Gilardino recupera De Winter, ci sarà per Napoli-Genoa

Sebbene il duro infortunio di Maturro abbia condizionato il morale dei calciatori del Genoa, e la distorsione al ginocchio continui a tormentare Haps, ecco spuntare anche notizie positive sponda Grifone. L’ex difensore della Juventus Koni De Winter ha infatti scontato la pesante squalifica in grado di estrometterlo dal match con l’Atalanta, perso poi 1-4 dal Genoa proprio a causa di alcune disattenzioni in retroguardia. Il belga si prepara quindi a prender nuovamente posto al centro della difesa, per affrontare un attacco in crisi ma pur sempre insidioso come quello del Napoli.