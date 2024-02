Esonero Mazzarri, con il Genoa ultima possibilità? C’è già il nome del sostituto!

La posizione di Walter Mazzarri non è più così solida, ci sono insistenti voci sul possibile nuovo allenatore del Napoli in caso di risultato negativo con il Genoa.

La stagione del Napoli continua ad essere altamente deludente. L’anno post scudetto doveva essere – almeno nelle intenzioni – di crescita per la squadra, invece si rischia che l’annata possa vivere l’ennesimo sussulto negativo. La sconfitta con il Milan ha agitato gli animi in casa Napoli, con la distanza dal quarto posto – attualmente detenuto da Atalanta e Bologna che hanno sette punti di vantaggio sui partenopei – rende complicatissima la missione qualificazione alla prossima Champions League. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, tanto che in città e sui social si parla con insistenza anche di esonero. Il tecnico è però stato difeso con forza dalla società e in particolare dal presidente De Laurentiis, ma le cose potrebbero essere cambiate.

Mazzarri a rischio esonero se va male con il Genoa, il Napoli pensa anche a Giampaolo come sostituto

La distanza dal quarto posto, ma anche le prestazioni non proprio brillanti del Napoli, che con Mazzarri pare aver smarrito anche la propensione offensiva che aveva dato un’identità ai campioni d’Italia, non sono piaciute e hanno alimentato qualche discussione in società. A rivelarlo è Cronache di Spogliatoio, che rivela come addirittura con la gara con il Genoa potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per Walter Mazzarri. In caso di risultato negativo, infatti, non si esclude un nuovo esonero in casa partenopea. Sarebbe addirittura il secondo in stagione, dopo quello arrivato circa due mesi fa con l’allontanamento di Rudi Garcia.

In caso di esonero di Mazzarri, il Napoli avrebbe anche individuato il papabile sostituto: si tratta di Marco Giampaolo. L’allenatore arriva da esperienze non proprio positive al Milan, al Torino e alla Sampdoria, tutte concluse con l’esonero anticipato. Dal punto di vista teorico – sottolineano da Cronache di Spogliatoio – Giampaolo sarebbe un allenatore in grado di continuare il discorso tecnico lasciato da Luciano Spalletti. Da capire se dal punto di vista pratico, però, poi si riesca a riallacciare un filo strappato già dall’estate.

Sull’agenda di De Laurentiis pare ci siano anche i nomi di altri allenatori, ma quello di Marco Giampaolo pare sia il più gettonato in casa Napoli. Tutto ovviamente sarebbe strettamente legato alla risposta che si avrà in campo contro il Genoa. Una vittoria con una prestazione positiva spazzerebbe via ogni illazione e voce di esonero nei confronti di Mazzarri, che dunque ha il proprio destino e quello del Napoli tra le proprie mani.