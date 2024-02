Ultim’ora mercato, Romano: “Ha annunciato l’addio”, la notizia riguarda anche il Napoli

Arriva uno scossone incredibile sul mercato globale del calcio: adesso cambia anche il futuro di Victor Osimhen.

Il mondo del calcio si appresta a vivere una delle estati più pazze di sempre. Il mercato, che era arrivato a toccare cifre altissime tra il 2017 e il 2020, è cambiato dal post Covid-19.

Tanti club hanno chiuso i bilanci del post pandemia in negativo e questo a portato ad una diminuzione delle spese nel corso delle varie sessioni di mercato. Molti giocatori, infatti, si sono spostati in prestito. Solo alcuni club sono riusciti a chiudere grandi colpi di mercato e tra questi c’è il Chelsea che con il cambio di proprietà ha investito più di un miliardo di euro nelle ultime stagioni. I Blues hanno fatto spese anche in casa Napoli strappando Kalidou Koulibaly agli azzurri nell’estate 2022.

Ora, direttamente da Fabrizio Romano, arriva una notizia che potrebbe cambiare volto al panorama calcistico europeo. Cambia così anche il futuro di Victor Osimhen.

Dopo le numerose voci di mercato degli ultimi mesi la telenovela riguardo il futuro di Kylian Mbappè è giunta al termine.

Come affermato da Fabrizio Romano sul suo profilo “X“, pare che l’agente del francese abbia comunicato al presidente Al Khelaifi che Mbappè lascerà Parigi al termine della stagione a parametro zero.

Di seguito il tweet di Fabrizio Romano:

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024