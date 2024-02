Quante partite ha saltato Osimhen con il Napoli in quattro anni? La cifra è incredibile

Victor Osimhen è sempre più un caso in casa Napoli: il numero di partite saltate dall’attaccante nigeriano è incredibile.

Il Napoli e Victor Osimhen si conoscono ormai da molto tempo. La loro storia d’amore sta giungendo al termine. Come annunciato da Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane, infatti, l’attaccante azzurro lascerà Napoli al termine della stagione.

Il bilancio di Victor Osimhen a Napoli resta indubbiamente positivo. La vittoria dello scudetto nella passata stagione in una piazza che non sollevava al cielo il trofeo da ben trentatré anni resterà indelebile nella mente dei tifosi azzurri.

L’ideale sarebbe quello di lasciarsi nel miglior modo possibile, ma la stagione deludente della squadra e alcuni comportamenti di Osimhen che hanno fatto infuriare i tifosi rischiano di minare il rapporto negli ultimi mesi.

Osimhen sta tornando a Napoli dopo la Coppa d’Africa e c’è un dato relativo alle partite saltate dal bomber azzurro che appare inquietante.

Osimhen-Napoli, quante partite ha saltato in quattro anni?

Nel corso dei quattro anni vissuti all’ombra del Vesuvio da Victor Osimhen, il Napoli non sempre ha potuto fare affidamento sul suo bomber. I tifosi azzurri, infatti, si sono quasi rassegnati nel dover perdere il proprio centravanti almeno una volta nel corso della stagione. La sua ultima apparizione in maglia Napoli risale al 23 dicembre scorso quando fu espulso contro la Roma.

Il numero di partite saltate da Osimhen nel corso della sua avventura in azzurro è incredibile. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Osimhen avrebbe saltato un intero campionato nel corso dei suoi quattro anni in maglia Napoli.

In questa stagione l’attaccante nigeriano ha saltato fino a questo momento ben 14 partite e sabato potrebbe arrivare la 15esima. Osimhen, infatti, ha perso la coincidenza per fare ritorno a Napoli dalla Coppa d’Africa. Il suo impiego contro il Genoa, dunque, è altamente improbabile.

Nel corso dei quattro anni il numero di partite saltate tra tutte le competizioni ammonta a 58, mentre se si guarda alla sola Serie A, il club azzurro ha dovuto rinunciare a Osimhen in ben 40 occasioni, ovvero più di un intero campionato.

Osimhen in ogni stagione vissuta all’ombra del Vesuvio, infatti, ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico. Il primo anno si è infortunato alla spalla nel corso di una trasferta con la Nigeria e una volta tornato arruolabile ha contratto anche il Covid-19. La seconda stagione in magli azzurra è stata caratterizzata dalla frattura dello zigomo in uno scontro con Skrinar che lo costringe ancora oggi a indossare la mascherina in campo. Sia lo scorso anno, sia in questa stagione, poi, Osimhen ha subito uno stiramento al bicipite femorale che lo hanno tenuto ai box per più di un mese.

La prossima estate, dunque, il Napoli, oltre a cercare un sostituto all’altezza, dovrà trovare un profilo che non sia così propenso agli infortuni come il suo attuale centravanti.