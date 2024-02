Nuovo centro sportivo Napoli, il sindaco invita De Laurentiis: “Siamo pronti ad accoglierli”

Si torna ancora una volta a parlare di strutture a tema Napoli, grazie alle parole del Sindaco di Giugliano. Possibile edificazione del centro sportivo.

Non solo lo stadio. All’ombra del Vesuvio, e in particolare in casa SSC Napoli, il tema strutture è stato trattato numerose volte nelle ultime settimane, con alcune news circolate anche in base al centro sportivo. L’idea di cambiare location e di edificare un nuovo campo d’allenamento lontano dall’SSCN Konami Training Center è infatti nell’aria, con le zone di Castellammare di Stabia e Pompei venute fuori su tutte. Ad iscriversi alla corsa, ecco però arrivare addirittura la provincia di Giugliano, stando alle parole del Sindaco. Quanto detto dal primo cittadino ha infatti reso speranzosi i tifosi del Napoli.

Centro sportivo, il Sindaco di Giugliano invita il Napoli

Il caso centro sportivo continua a gonfiarsi di dettagli e richieste in casa Napoli, dove l’idea di abbandonare il Konami Center sembrerebbe essere forte. Ecco dunque entrare a gamba tesa sull’argomento Nicola Pirozzi, Sindaco di Giugliano. Il primo cittadino della terza città più grande della Campania è infatti intervenuto ai microfoni di Radio CRC, per ribadire la disponibilità del suolo giuglianese di prender parte a tale progetto.

“La nostra zona è grande e caratterizzata da oltre 94km. C’è un’ampia zona costiera e non mancano gli spazi necessari per la costruzione di un nuovo centro sportivo per il Napoli. Dovessimo trovare una sede adeguata, il Comune di Giugliano sarebbe pronto ad accogliere gli azzurri“, quanto detto in apertura dal Sindaco. “Per la buona riuscita del progetto servirebbero circa 20 ettari, ma credo che il Napoli abbia già avviato delle iniziative. Spetterà a loro la decisione finale sulla location, ma noi siamo pronti ad accoglierli a braccia aperte“, ha aggiunto poi Pirozzi.

A Giugliano vogliono il Napoli, il Sindaco pronto a sistemare l’area urbana

“Giugliano è pronta ad accogliere il Napoli. Nel caso gli azzurri dovessero accettare, serviranno alcuni interventi a nell’area urbana. Io e il comune Comune ci impegneremo però ad accelerare ogni iter per realizzare in tempi brevi la struttura. Credo serviranno almeno 2 anni“, ha continuato Pirozzi, dando manforte al proprio discorso. “Mi piacerebbe avere qui il centro sportivo del Napoli: sarebbe una grande vetrina per Giugliano“, ha infine concluso il Sindaco. Ancora una volta, quindi, dalla Provincia arrivano ampie aperture in direzione della SSC Napoli, già chiamata a gran voce dal primo cittadino di Afragola per la realizzazione del nuovo stadio. Bisognerà dunque ora capire se il Comune di Napoli si piegherà a tali richieste, e se De Laurentiis deciderà di imbracciare tale strada e tali progetti per le nuove infrastrutture.