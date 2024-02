Rientro Osimhen, nuovo possibile colpo di scena: lo ha svelato la Gazzetta

Il rientro di Victor Osimhen in Italia tiene banco in casa Napoli: secondo la Gazzetta dello Sporto potrebbe esserci un nuovo colpo di scena.

Il Napoli si prepara a riabbracciare Victor Osimhen. Il centravanti ha giocato la sua ultima partita in maglia azzurra nel 2023. Si trattava del 23 dicembre quando il Napoli uscì sconfitto per 2-0 dallo Stadio Olimpico contro la Roma. A poche ore dal calcio d’inizio il Napoli annunciò il rinnovo contrattuale del nigeriano che paradossalmente ha certificato l’addio a fine stagione.

Il rinnovo di una sola stagione, infatti, è stato firmato da Osimhen per permettere al Napoli di monetizzare dalla sua cessione al termine del campionato. Contro la Roma, Osimhen venne espulso e grazie ad un permesso concesso dal Napoli partì prima per la Nigeria in vista della Coppa d’Africa. Nonostante ciò, però, Osimhen fu tra gli ultimi a raggiungere il ritiro della Nazionale.

Il suo rientro in Italia, ora che si è conclusa la Coppa d’Africa, era previsto per questa mattina, ma a causa di un ritardo aereo, Osimhen è rimasto bloccato a Istanbul. Sul suo ritorno, però, potrebbe esserci un nuovo colpo di scena.

Rientro Osimhen: arriva una novità dalla Gazzetta

Questa volta Osimhen non ha nessuna colpa per il mancato rientro a Napoli. La compagnia aerea Turkish Airlines ha fatto ritardo di 20′ e questo non ha permesso al nigeriano di prendere la coincidenza da Istanbul.

Osimhen è rimasto bloccato in Turchia, ma dopo che nelle ultime ore si parlava di un rientro posticipato nei prossimi giorni, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbero esserci delle novità. Senza ulteriori imprevisti, infatti, Osimhen sarebbe comunque atteso a Castel Volturno nella giornata di oggi. Questa potrebbe essere sicuramente un’ottima notizia per Walter Mazzarri e per il Napoli in vista della sfida al Genoa.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Osimhen svolgerà degli accertamenti a Castel Volturno per permettere allo staff medico azzurro di comprendere meglio le sue reali condizioni. Negli ultimi giorni, infatti, il nigeriano ha dovuto fare i conti con alcuni problemi intestinali e alcuni acciacchi fisici lo hanno colpito anche nel corso della Coppa d’Africa.

Osimhen, infatti, non ha offerto la miglior versione di sé con la maglia della Nigeria ed è stato escluso anche dalla Top11 della competizione.

In caso di arrivo in giornata a Castel Volturno si valuterà se Osimhen è pronto per giocare contro il Genoa oppure bisognerà attendere la sfida contro il Barcellona quando con ogni probabilità riprenderà il suo posto da titolare al centro dell’attacco azzurro.