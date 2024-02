Napoli Basket, impresa in Coppa Italia: Brescia battuta e semifinali raggiunte

Arriva la news ufficiale circa il Napoli. Tornano ad emozionare i propri tifosi gli azzurri, con una prestazione senz’altro da ricordare.

Il Basket continua ad emozionare all’ombra del Vesuvio, dopo le 3 sconfitte totalizzate dal Napoli nelle ultime uscite in campionato. Accantonata però per qualche istante la LBA, gli azzurri sono tornati a figurare anche in Coppa Italia, raggiungendo le Final Eight per la prima volta dal 2006. La competizione ha quindi avuto inizio in quel di Torino e ha visto trionfare Venezia e Milano nella prima giornata, con le due compagini che ora si sfideranno nella prima semifinale nel torneo. Il 15 febbraio ha regalato però non poche sorprese ai fan della disciplina, vista la sconfitta delle due finaliste dello scorso anno, quali Bologna e Brescia. Il successo targato Napoli sui lombardi è quindi storia al PalaOlimpico.

Napoli Basket-Brescia, super vittoria degli azzurri

Non un accoppiamento facile quello capitato al Napoli Basket in questo ritorno alle Final Eight di Coppa Italia. Gli azzurri sono stati infatti affiancati ai Campioni in carica del Brescia, trionfatori della scorsa edizione del torneo e che in stagione hanno surclassato i partenopei nelle due sfide di LBA. Al PalaOlimpico di Torino però, la musica è stata ben diversa sin dalle prime battute del primo quarto, nella quale il Napoli si è subito stanziato sul 10-3.

Diversi errori, da una parte e dall’altra, hanno poi bloccato il confronto su tale score a lungo, prima che cominciassero nuovamente a fioccare i canestri. 11-19, quindi, il parziale nel primo quarto, addolcito poi dal Brescia nei secondi 10 minuti grazie al risultato di 19-15. Il terzo quarto ha però visto una fuga aperta da parte del Napoli, trascinata sul parziale di 16-27 grazie alle super prestazioni di Markel Brown e Jacob Pullen.

19 e 25 i punti rispettivamente totalizzati dai due top scorer della gara, in grado di sopperire alle sorprendenti mancanze di Owens e Zubcic dal quintetto iniziale nonché alla prestazione sottotono di quest’ultimo. 1 su 10 da 3 per il cestista croato, sbloccatosi solo nell’ultimo quarto grazie a 5 punti seguiti però da altri errori. Dopo dei combattuti 10 minuti conclusivi, a spuntarla è quindi Napoli, che scrive la storia e raggiunge le semifinali di Coppa Italia grazie al definitivo 74-80.

Coppa Italia, quando la semifinale del Napoli

Conclusi i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, e giunti quindi i primi verdetti sul campo, ecco completarsi il tabellone delle semifinali. In particolare, sarà sabato 17 febbraio la data prestabilita per le due gare, con la location che sarà ovviamente quella del PalaOlimpico di Torino. Alle ore 17 sarà quindi il turno del match fra Venezia e Milano, con Reggiana e Napoli che si sfideranno invece lo stesso giorno a partire dalle ore 20.45.