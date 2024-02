“Ho parlato con ADL, accordo possibile”: l’annuncio infiamma i tifosi, di chi si tratta

La voci di un possibile accordo con Aurelio De Laurentiis fanno sognare i tifosi: arriva l’annuncio in diretta.

Il Napoli sta vivendo una stagione molto complicato. La sconfitta a San Siro contro il Milan ha costretto gli azzurri al 9° posto in classifica. Gli azzurri, dunque, sono a 7 punti dal quarto posto e dopo il recupero del 21° turno tra Fiorentina e Bologna, che si è concluso con la vittoria dei rossoblù, anche da quinto occupato dalla squadra di Thiago Motta.

Oltre alle questioni di campo, ci sono anche altre problematiche che attanagliano i pensieri di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro dovrà trovare un nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Il sogno rimane sempre Antonio Conte, anche se sullo sfondo ci sono altri profili come quello di Alberto Gilardino che tanto bene sta facendo alla guida del Genoa, prossimo avversario degli azzurri.

Un altro tema caldo in casa Napoli è quello relativo al nuovo stadio. De Laurentiis vorrebbe la ricevere il Maradona dal Comune di Napoli, ma ci sono anche altre opportunità. Discorso simile anche per il nuovo centro sportivo.

Sono diverse le ipotesi per il nuovo centro sportivo del Napoli. Come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, la nuova cittadella del Napoli dovrà essere pronta entro 24 mesi e quindi si sta entrando sempre più nel vivo delle trattative.

Il club azzurro avrebbe optato per spostarsi ad Afragola, città molto ben collegata da autostrade e ferrovie dell’alta velocità. Antonio Pannone, sindaco di Afragola ha parlato di un accordo possibile con il patron azzurro ai microfoni di Radio Crc.

Di seguito le sue parole:

“Che ci sia la disponibilità a dare una mano al Napoli è fuori dubbio, altra cosa invece è la questione tecnica. Ho avuto una conversazione telefonica con De Laurentiis che mi ha esplicitato la necessità di avere una nuova cittadella sportiva e nei giorni seguenti si è aggiunta la questione stadio”.

“Mi ha parlato di 30 ettari, circa 20 campi per cui necessita di uno bello spazio che noi abbiamo e questo può generare una crescita importante anche per il nostro territorio. Non daremo una mano di tipo economico al club Napoli, ma di supporto assolutamente sì. Afragola avrà un nuovo piano urbanistico comunale e in questa cornice si potranno individuare aree vaste dove immaginare di progettare la nuova cittadella sportiva del calcio Napoli. Poi, dal punto di vista dei collegamenti, Afragola è senza dubbio il top”.

“Diciamo che ci candidiamo ad essere una terra accogliente per il calcio Napoli, poi De Laurentiis dovrà avanzare un’ipotesi imprenditoriale perchè parliamo di suoli che al momento sono privati”.